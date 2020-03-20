Dilovası'nda dezenfekte çalışmaları aralıksız sürüyor

Tüm Dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan koronavirüs (Covid 19) salgınına karşı her geçen gün önemli adımlar atan ve tedbirleri arttıran Dilovası Belediyesi, özellikle vatandaşların ortak kullanım alanları konusunda dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

DEZENFEKTE ÇALIŞMALARI GENİŞLİYOR

Dilovası Belediyesi ekipleri, Koronavirüs’ün gündeme gelmesinin ardından başlattığı çalışmalar ile öncelikle ilçede bulunan okul, sağlık kuruluşları, çocuk parkları, halk otobüsleri, otobüs durakları, Ticari Taksiler ve durakları, çöp konteynırları ve etrafı, ibadethaneler ve kamu kurumlarını belirli periyotlarla dezenfekte ederken, çalışmalarını her geçen gün artırarak devam ediyor.

TAKSİLER TEK TEK DEZENFEKTE EDİLDİ

Dilovası Belediyesi ekipleri, önceki gün halkın sağlığı noktasında önemli noktalardan biri olan Dilovası Devlet Hastanesi’ni baştan aşağı dezenfekte ederken, ardından ilçede ticaret yapan halkın ortak kullanımında bulunan ticari taksilerin ve duraklarının dezenfekte edilmesi için çalışmalarını sürdürdü. İlçede ki ticari taksileri tek tek dezenfekte eden ekipler daha sonra Dilovası’nda bulunan PTT araçlarını da dezenfekte ederek virüsün ortadan kaldırılması için çalıştı.

TEDBİRLERİMİZİ ALIYORUZ

Dezenfekte çalışmaları ile ilgili açıklama yapan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Ülke olarak ciddi bir süreçten geçiyoruz. Ülkemizde başlanan Koronavirüs’le ilgili mücadele kapsamında Dilovası Belediyesi olarak temizlik ve dezenfekte çalışmalarımızı hazırladığımız program kapsamında sürdürüyoruz. Dilovası halkının yoğun olarak kullandığı taksilerin de temizlik ve dezenfeksiyon işlemini gerçekleştirdik. Dilovası Belediyesi olarak vatandaşlarımızın sağlığı ve huzuru için gerekli bütün tedbirleri aldık ve almaya devam ediyoruz. 7/24 esasına göre ilçe genelindeki dezenfekte çalışmalarımız devam edecek. Biz tedbirlerimizi alıyoruz, halkımızın da kendi kişisel dezenfekte çalışmalarını yapması halinde bu virüsten kısa sürede kurtulacağız inşallah." dedi.

