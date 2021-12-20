DİRENÇLİ HİPERTANSİYON HASTALARI İÇİN UMUT IŞIĞI: ‘RENAL ARTER SEMPATİK DENERVASYON’

Toplumun neredeyse yarısını etkileyen hipertansiyon, sessiz ve hiç belirti vermeden seyredebiliyor. Bu nedenle de hastalar tansiyon ölçtürmedikçe bu hastalıktan haberdar olamıyor. Sinsi katil olarak adlandırılan hipertansiyonda hastaların büyük çoğunluğunun ilaç tedavisi ile tansiyonu kontrol altına alınabiliyor. Ancak bazı kişilerde 3 ya da daha fazla tansiyon ilacı birlikte kullanılmasına rağmen sonuç yetersiz olabiliyor. Bu durumda da hastalar kalp krizi, kalp yetmezliği, felç, böbrek yetmezliği, körlük, bacak damarlarında tıkanma, aort damarında genişleme ve yırtılma riskiyle karşı karşıya kalıyor.





Dirençli hipertansiyon vakalarında sorunun böbrek damarlarındaki sinir sisteminin beyni uyarmasından kaynaklandığını ve bu sistemin tansiyonunun düşmesini engellediğini belirten Türkiye İş Bankası grup şirketleri arasında yer alan Bayındır Sağlık Grubu, Bayındır İçerenköy Hastanesi Kardiyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Timur Timurkaynak, böbrekteki sinirlerin yakılarak tansiyonu yükselten hormonların salgılanmasının önlendiği ‘renal arter sempatik denervasyon’ işlemi hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Yanlış beslenme, hareketsiz yaşam, sigara ve alkol tüketimi gibi nedenlere bağlı olarak gelişen yüksek tansiyon, toplumları giderek daha çok tehdit eden bir hastalık haline geliyor. Yol açabileceği sorunlar nedeniyle vücudun hemen her organını tehdit eden yüksek tansiyon, sinsi bir hastalık olduğu için, genellikle fark edilmeden ilerliyor. Bu yüzden de önlem olarak tansiyonun normal değerler olan 14/9 düzeyinin altına çekilebilmesi için hastalara ilaç veriliyor. Ancak bazı hasta gruplarında en az üç ilaç kullanılmasına karşın tansiyonu düzenlemek mümkün olmuyor. Bu da hastayı ciddi bir tehlike altına sokuyor.

Son yıllarda geliştirilen renal arter sempatik denervasyon yönteminin ise, ilaca dirençli bu hasta grubu için yeni bir umut olduğunun altını çizen Bayındır İçerenköy Hastanesi Kardiyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Timur Timurkaynak, “Yapılan çalışmalar dirençli hipertansiyon vakalarında sorunun böbrek damarlarındaki sinir sisteminin beyni uyarmasından kaynaklandığını gösteriyor. Dirençli hipertansiyonu olan hastalarda ilaçlar bu sinirleri baskılamaya yetmiyor. Bu sinir sistemi, tansiyonu tetikleyerek, düşmesini engelliyor. Renal arter sempatik denervasyon işlemi ile ise sinirler ortadan kaldırılıyor. Yaklaşık bir saat süren işlemle sağ ve sol böbrekteki sinirlere kateter yardımı ile ulaşılıyor ve yakma işlemi gerçekleştiriliyor. Daha işlem sırasındayken bile tansiyon düşüşü gözlemleniyor” diye konuştu.

45 DAKİKADA DİRENÇLİ HİPERTANSİYON TEDAVİSİ

Renal arter sempatik denervasyon yönteminin herhangi bir kesi yapılmayan ve sadece 45 dakika süren bir girişim olduğunu söyleyen Prof. Dr. Timur Timurkaynak, dirençli hipertansif hastalarda uygulanan bu tedavi yaklaşımı hakkında detaylı bilgiler paylaştı:

“Ayrıntılı tetkikler sonrası dirençli hipertansiyon tanısı konan hasta işlem sabahı aç olarak hastaneye geliyor. İşlem, kalp anjiosu yapılır gibi kasık damarının içine girilerek, lokal anestezi ile yapılıyor. Uzun bir kateter ile önce sağ, ardından sol böbrek damarına giriliyor ve buradaki sinirler yakılıyor. Sinirler yandıktan sonra artık tansiyonu yükseltecek sinyalleri gönderemez hale geliyor. Bu işlem yaklaşık 45 dakika sürüyor ve hasta aynı gün evine gidebiliyor. Bu yöntem böbreğe herhangi bir zarar vermiyor, aksine tansiyonu düşürerek böbreğin korunmasına yardımcı oluyor.”