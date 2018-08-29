Dış Kulak Yolu Enfeksiyonlarına Karşı 5 Uyarı

Yaz aylarının son günlerine yaklaştığımız bu dönemde, okul öncesi tatilini havuz ve denizde serinleyerek geçirenler, özellikle kulak enfeksiyonları ile karşı karşıya kalabiliyor. Özellikle şiddetli kulak ağrısıyla kendini gösteren dış kulak yolu iltihabı, bu sorunların başında geliyor. Memorial Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümünden Op. Dr. Ali Osman Aksoy, dış kulak yolu enfeksiyonları ve tedavisi ile hastalıktan korunma yolları hakkında bilgi verdi.

“Kulak kiri” savunma mekanizmasıdır

Dış kulak yolu kendi kendini temizleyebilen bir yapıya sahiptir. Dış kulak yolunun hemen girişindeki ter ve yağ bezleri tarafından salgılanan, halk arasında “kulak kiri” diye bilinen, ‘serumen’ ya da ‘buşon’, en önemli savunma mekanizmasıdır. Bu salgının asidik yapısı, mikropların üremesine, çoğalmasına ve bir hastalık oluşmasına engel olmaktadır. Dış kulak yolu, doğal savunma mekanizması sayesinde enfeksiyonlara karşı dirençlidir. Ancak bu fonksiyon bozulduğunda, kulak içindeki nem ve sıcak, bakteriler ile mantarların çoğalması için elverişli bir ortam oluşturur.

Kulak temizleme çubuğu enfeksiyon için en önemli neden

Dış kulak yolu fonksiyonunun bozulmasındaki en önemli neden, kulak yolunu temizlemek ya da kaşımak amacıyla kullanılan, her türlü sivri ve sert yabancı cisimdir. Daha çok kulak temizleme çubuğu bu enfeksiyonlara zemin hazırlamaktadır. Kulak içi ile temas eden yabancı cisimler, kulak kanalını döşeyen ciltte küçük çiziklere ve çatlaklara neden olur. Kulak içindeki derinin bütünlüğünün bozulması ve zedelenmesi, mikropların ve mantarların çoğalması için elverişli bir ortam oluşturur. Normalde dış kulak yolunda ‘flora’ denilen mikroorganizma popülasyonu zaten vardır. Bu sayının normalin üzerinde olması otitis eksterna denilen dış kulak yolu iltihabına yol açar.

Suda uzun süre kalmak sorunu kronikleştirir

Uzun süre havuz ya da denizde yüzmek kulak yolu iltihabının diğer bir nedenidir. Özellikle kulağa kaçan suyu, pamuklu çubukla çıkarmaya çalışmak yağlı tabakaya zarar vermektedir. Suda uzun süre kalanlarda dış kulak yolu iltihabı kronikleşmekte, cilt kalınlaşmakta ve kulak yolu daralmaktadır. Dış kulak yolu iltihabının en önemli belirtileri ise kaşıntı, ağrı ve bunları takip eden işitme azlığıdır. Genellikle ilk olarak başlayan kaşıntı ve ardından gelen şiddetli ağrı bir süre sonra kaçınılmaz hale gelir. Hastalar çoğu zaman işitme azlığı başladığında bir hekime başvurur.

2-3 damla sirke dökmek kaşıntıyı geçirebilir

Enfeksiyonlardan korunmak için kulak yolu her zaman kuru tutulmalıdır. Eğer kulakta kaşıntı varsa 2-3 damla sirke yararlı olacaktır. Sirke bozulan dış kulak yolunun asiditesini, sağlıklı hale getirmektedir. Buna rağmen kaşıntı ve ağrı giderek artıyorsa, vakit kaybetmeden KBB uzmanına başvurulmalıdır. Dış kulak yolu iltihaplarının tedavisinde, kanalı kapatan mikrop ya da mantarların oluşturduğu birikintiler temizlenerek, antibiyotikli ve kortizonlu damlalarla sorun giderilmektedir.

Dış kulak yolu enfeksiyonlarından korunmak için…

1. Hijyen koşulları uygun olmayan ve klor seviyesi düşük havuzları tercih etmeyin.

2. Havuza girmeden önce ve havuzdan çıktıktan sonra duş alın.

3. Suda 30-40 dakikadan daha uzun süre kalmayın.

4. Havuza ya da denize girmeden önce su kaçırmayan silikon tıkaç kullanın.

5. Kulak yolunu kuru tutun, kulak temizliği yaparken kulak çubuğu kullanmayın ve kulak kirini çıkarmaya çalışmayın.