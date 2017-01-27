DR.İBRAHİM KILIÇTAŞ KİMDİR?

Dr. İbrahim Kılıçtaş 1970 Erzurum doğumludur. 1997 yılında Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nden mezun olup, 2005 yılında Haydarpaşa Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nde Anestezi ve Reanimasyon ihtisasını tamamlamıştır. Askeri hastanelerde çalıştıktan sonra Binbaşı rütbesiyle emekli olan Uzm. Dr. İbrahim Kılıçtaş Evli ve bir çocuk babasıdır.

TERCİH EDİLEN SAĞLIK KURULUŞU!

Günümüzde her sektörde olduğu gibi sağlık sektöründe de gelişmeler olmaktadır, sürekli yeni teknikler ve yöntemler ortaya çıkmaktadır. Bu anlamda diş tedavilerinde öncü kuruluşlardan olan Beşiroğlu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi bölgemizin ilk A tipi ağız ve diş sağlığı merkezi olarak ameliyathanesi son teknolojiyle donanımlı klinikleri ve tüm diş hekimliği branşlarında uzman hekimleri ayrıca 7/24 acil diş hekimleriyle bölgemizin en çok tercih edilen sağlık kuruluşları arasında yerini almıştır.

Diş tedavisinde sedasyon yöntemi!



Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. İbrahim Kılıçtaş diş tedavisi almaktan korkusu olan hastalara, 18 aylık bebeklerden 70 yaş erişkinlere kadar ayrıca tüm engelli hastalara sedasyon veya genel anestezi uygulaması ile çok kolay, konfor ve huzur içerisinde diş tedavisi yapılabildiğini belirtti.



GÜVENLİ BİR UYGULAMA



Konuyla ilgili uzman görüşü aldığımız ve sorularımızı yanıtlayan Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. İbrahim Kılıçtaş diş tedavileri sırasında korkusu olan çocuk ve erişkin hastalara tedavi uygularken sedasyon uzmanlarının ciddi rolleri olduğunu vurguladı ve kendisinin 12 yıldır başarı ile bu yöntemi uyguladığını söyledi. Beşiroğlu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde uzun süredir güvenle sedasyon uygulamasını yaptıklarını belirten Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. İbrahim Kılıçtaş konuyla ilgili sorularımızı yanıtladı.



Sedasyon nedir biraz anlatır mısınız?



Anestezi ve reanimasyon uzmanı gözetimi ve kontrolü altında uygulanan uyku halidir. Hafif bir gevşeme halinden uyku haline geçiştir. Diş tedavilerinde de uygulanan sedasyon yöntemi ile hasta tedavilerini daha konforlu ve rahat yaptırabilmektedir.



Peki, sedasyon ne zamandan beri uygulanan bir yöntemdir?



Uzun yıllardır uygulanmakla birlikte, ilaç sektöründeki yeni ilaçlarla özellikle son yıllarda çok tercih edilen bir yöntem haline gelmiştir. Diş tedavilerinin yanı sıra tıbbın diğer dallarında da kullanılabilen bir uygulamadır.



Sedasyonun avantajları nelerdir?



Genel Anesteziye göre oldukça konforlu bir yöntemdir. Kullanılan ilaçlar güvenlidir ve hasta işlem sonrası çok kısa bir sürede taburcu olmaktadır. Hafif sedasyonda hasta her türlü komuta ve sesli uyarılara cevap verebilirken refleksleride kaybolmamaktadır. Hastalar normal solunumlarına devam ederler ve bilinçleri de açıktır. Uygulanan bu yöntem de yalnızca tek bir ilaç kullanılacağı için herhangi bir yan etki söz konusu değildir. Kullanmış olduğumuz bu ilaç ağrı kesicilerden, antibiyotik ve ateş düşürücülerden daha az risk içermeketedir.



Sedasyon hangi durumlarda uygulanır?



Psikolojik yaklaşımların ve ikna tekniklerinin yetersiz kaldığı durumlarda, yaş itibari ile çok küçük olan çocuklarda, fiziksel ve zihinsel engelli kişilerde, diş hekimi fobisi olan yetişkin hastalarda, hastanın konforu için uygun ve uzun süreli vakalarda uygulanır.



Sedasyon öncesi dikkat edilecekler konular nelerdir?



Çocuklarda 5 saat, yetişkinlerde 6 saat öncesinden her türlü yiyecek alımı kesilmelidir, su dahi içilmemelidir. Hastanın sağlık durumundaki herhangi bir değişiklik mutlaka anestezi uzmanına bildirilmelidir.

Sedasyon sonrası nelere dikkat etmek gerekiyor?



Diş çekimi yapılan hastalarda kan içeren tükürük yutulduğundan, mide bulantısı ya da kusma olabilir. Bunun sedasyonla direk ilişkisi yoktur. Bu nedenle hasta işlemden sonra 2 saat boyunca herhangi bir şey yememelidir. Fazla olmamak kaydıyla bir miktar su içirilebilir. Uygulamadan 2 saat sonra hafif ve kolay sindirilebilir gıdalar yenmelidir. Doktorun uygun gördüğü ilaçlar reçeteye uygun kullanılmalıdır.

Samet Kahraman