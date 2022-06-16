Dişlerinizi Ne Sıklıkla Beyazlatmalısınız?

Profesyonel diş beyazlatma, yıllarca süren lekeleri ve sararmaları gidermek için mükemmel bir seçenektir. Fakat işlem sonrasında dişlerinize iyi bakmayı ihmal etmemelisiniz. Düzenli diş hekimi ziyaretlerinizde, hekiminiz daha iyi bakım için önerilerini, tedavi ihtiyaçlarını ve ağız hijyeni eğitimini sizinle paylaşacaktır. Böylelikle hem beyaz hem de sağlıklı dişlere kavuşabilirsiniz.