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DİYABET GÜNÜ DOĞAYLA İÇ İÇE GEÇTİ

Kocaeli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü İşbirliğinde 14 Kasım Diyabet Günü etkinlikleri kapsamında Başiskele Tarihi Servetiye Köprüsü ve Beşkayalar Tabiat Parkı’nda doğayla iç içe bir gün düzenlendi.

DİYABET GÜNÜ DOĞAYLA İÇ İÇE GEÇTİ

15 Kasım 2021 Pazartesi 13:49

 

Kocaeli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’nce yürütülen Tabiat Turizmi Uygulama Eylem Planı kapsamında 14 Kasım Dünya Diyabet Günü’nde sporun sağlık açısından önemini vurgulamak ve tabiat turizminde farkındalık oluşturmak amacıyla; Başiskele Beşkayalar Tabiat Parkı’nda 3 km’lik bir mesafede kanyoning etkinliği düzenlendi. Kocaeli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü İşbirliğinde gerçekleşen programa Vali Yardımcısı Ali Ada, İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, Kocaeli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü İlker Özoğlu, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mürsel Durmaz, Başkan Yardımcısı Dr. İnci Sobi, Kocaeli Müze Müdürü Serkan Gedük, Servetiyecami Köyü Muhtarı Mithat Çelik ve kurum personeli katıldı.  

3 KİLOMETRELİK PARKUR

Etkinlik sabahın erken saatlerinde Başiskele Servetiye Camii yanındaki Millî Mücadele Servetiye Cephesi Anıtı’nda başladı. Burada Aslı Arpa tarafından verilen kısa bilgiler sonrası trekking alanı olan orman yolundan yürüyüş başladı. Sinanlı Şelalesi’ne kadar ve şelaleden sonra toplam 3 kilometrelik mesafede kanyoning (yürüyüş, şelaleden geçiş ve tırmanış) etkinliği ile devam etti. Doğal güzellikler karşısında bol bol fotoğraflar çeken katılımcılar aynı güzergahtan geri dönülerek başlangıç noktası Servetiyecami Köy Konağı’na ulaştı. Yapılan ikramın ardından program sona erdi.  Doğa Koruma Milli Parklar Kocaeli Şubesi tüm katılımcılara içinde kurumun tanıtım kitaplarının yer aldığı çantalardan hediye etti.








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