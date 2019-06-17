Diyaliz bölümü mezunlarının sorunları

"Diyaliz bölümü mezunlarının Whatsap ihbar hattımıza gönderdiği "işsizlik ve atama sorunlarıyla" ilgili mesajı yorumsuz olarak sizlerle paylaşıyoruz.

Diyaliz bölümü ilk olarak 1993 yılında Ege Üniversitesi’nde açıldı ve ilk mezunlarını 1995 yılında vermiştir. Mezun sayımız yaklaşık 17 bin iken, sertifikalı hemşire sayısı 11000dir. Yaklaşık 6000i diyalizde çalışmaktadır. Hemşire dışında att,ebe vb. unvana sahip şu an da mevcut çalışan 1000 civarında tabip dışı sertifikalı sağlık personeli bulunmaktadır.

Günümüzde kamuda görev yapan diyaliz teknikeri sayısı ise 800 civarındadır. Oysaki diyaliz teknikerleri 2014 yılındaki görev tanımında HD ünitelerindeki tüm yetkilere sahip olmuştur.

2018 yılı itibariye HD hasta sayısı 58.159’dir. Makine sayısı ise 14.524'dir. Türkiye’de bulunan diyaliz merkezi sayısı ise 860'dır. 332si özel diyaliz merkezleri,471i sağlık bakanlığı hastanelerinde,57si ise üniversite hastanelerindedir.

Mevcut 42 üniversitede diyaliz teknikerliği bölümü bulunmaktadır. 2018' de 2934 diyaliz kontenjanı açılmıştır.

1 Mart 2019 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Diyaliz Yönetmeliği ile geçmiş yıllarda hemşirelere verilen sertifikasyon uygulaması durdurulmuştur ama mevcut çalışan hemşirelerin hakları korunduğu için, tam olarak istihdam sağlanamayacaktır. Yeni yönetmeliğe göre Diyaliz Teknikerleri, periton diyaliz alanında çalışabilmesi için periton diyaliz sertifikası bulunma şartı getirilmiştir. Oysa ki 2 yıl boyunca alınan eğitim içerisinde periton diyaliz, teorik ve uygulamalı eğitimlerle verilmektedir.

2019 yılında yayınlanan yeni Diyaliz Yönetmeliğine göre 1 yıl boyunca diyaliz ünitelerinde sertifikasız hemşire çalışabilir ibaresi gelmiştir.

Sağlık Bakanlığı geçmiş yıllarda Diyaliz servislerinde yaşanan, sağlık personeli sıkıntısından dolayı Hemşire ünvanı olan kişilere Diyaliz Sertifikası alarak çalışma imkanı vermiştir. Diyaliz Teknikerleri olarak, gerek kamu hastanelerinde gerekse özel hastaneler de çalışmak için yeterli sayıya ulaştığımız apaçık ortadır. Hemşirelerin kendi birimlerine çekilerek birimlerdeki hemşire ihtiyacının giderilmesi daha uygun olacaktır. İşin asıl sahibi olan bizlerin Kamu Hastanelerinde görev almak üzere yeterli atama kontenjanlarına sahip olmasını umut ediyoruz."

"Diyaliz bölümü mezunlarının Whatsap ihbar hattımıza gönderdiği "işsizlik ve atama sorunlarıyla" ilgili mesajı yorumsuz olarak sizlerle paylaşıyoruz."Yüksekokul bünyesinde 2 yıllık eğitim süresine sahip, ön lisans programlarının önemli bir parçası haline gelen Diyaliz bölümünün mezunları işsizlik ve atama sorunlarıyla karşı karşıya olduğu vurgulandıDevlet hastanelerinin yanı sıra özel diyaliz merkezlerinin iş ilanlarında dahi ’’tecrübeli diyaliz hemşiresi, sertifikalı hemşire aranıyor’’ibareleri teknikerlerin önünü her türlü kapatmaktadır. Kaldı ki sertifikasız sağlık memuru, hemşire, att gibi çeşitli personellerin de bizim iş alanlarımızda çalışıyor olması diyaliz teknikerinin iki yıllık emeğiyle aldığı diplomayı hiçe sayıp boşa çıkarmaktan başka bir şey değildir.