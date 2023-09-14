Doktor dediğin böyle olur! Darıca İlçe Sağlık Grup Başkanlığı’nda 2020 yılında atanan Dr. Ulaş Doğan’a görev yaptığı ilçenin sakinlerinden hizmetlerinden ötürü taktir topluyor. Bir vatandaş “bugüne kadar kimin kapısını çaldıysam elim boş döndü ancak bir mesajla yardımcı oldunuz” sözleriyle teşekkür etti.

14 Eylül 2023 Perşembe 09:40