Doktor dediğin böyle olur!
Darıca İlçe Sağlık Grup Başkanlığı’nda 2020 yılında atanan Dr. Ulaş Doğan’a görev yaptığı ilçenin sakinlerinden hizmetlerinden ötürü taktir topluyor. Bir vatandaş “bugüne kadar kimin kapısını çaldıysam elim boş döndü ancak bir mesajla yardımcı oldunuz” sözleriyle teşekkür etti.
“İYİ Kİ VARSINIZ”
Yapılan paylaşımda “Sayın Ulaş Bey, ben iki çocuğumla mücadele ederken o kadar insanın kapısına gittim hep eli boş döndüm. Ama size bir mesajla ulaştım hiç tereddüt etmeden bana ve Ömer’e yardımcı oldunuz. Allah razı olsun, İyi ki varsınız! Çok teşekkür ederim…”
SOSYAL MEDYADAN DOĞAN’A DESTEK
Öte yandan pekçok sosyal medya kullanıcısı Doğan’a Darıca’da yaptığı hizmetlerinden ötürü teşekkür etti. Pekçok sosyal medya kullanıcısı Dr. Doğan’ın bir iki olayda değil pekçok kez hastalarına hasta yakınlarına yaşadıkları sorunların çözümü konusunda yardımcı olduklarını dile getirdi: İşte Dr. Doğan’la ilgili yapılan yüzlerce o paylaşımdan sadece bir kaçı: “Adam Gibi Adamdır Sevgili Ulaş Hocam”, “Sen kime yardım etmedin ki Allah senden razı olsun, Kıymetli müdürüm”, “Altına imzamı atarım bu notun. Herkese ne kadar destek olup, yardımcı olduğunuzun bizzat şahitlerindenim müdürüm. Yüreğinize sağlık”, “İşini Allah rızası için yapan değerli kurum amirim, Allah sizede sağlık sıhhat afiyet versin. iyi ki varsınız “, “Rabbim sizin gibi güzel insanların sayısını artırsın. Değerli hocam” (ÜMİT ÜLKER)