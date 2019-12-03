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Dr. Kubilay “Sağlığınızdan değerli bir şey yok”

İç Hastalıklar Uzmanı Dr. Gürkan Kubilay, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin “Aktif Yaşlanma Programı” çerçevesinde sağlık ve spor önerilerini Kocaelililerle paylaştı.

Dr. Kubilay 'Sağlığınızdan değerli bir şey yok”

03 Aralık 2019 Salı 12:04

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’nın başlattığı “Hayatın İçindeyim” projesi devam ediyor. İç Hastalıklar Uzmanı Dr. Gürkan Kubilay, “Aktif Yaşlanma Programı” çerçevesinde sağlık ve spor önerilerini Kocaelililerle paylaştı.

 

HAYATIN İÇİNDEYİM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’nın başlattığı “Hayatın İçindeyim” projesinin Aktif Yaşlanma Programı, seminerler ile devam ediyor. Bu kapsamda İç Hastalıklar Uzmanı Dr. Gürkan Kubilay’ın konuşmacı olarak katıldığı ‘yaşlılarda spor ve beslenme’ konulu seminer büyük ilgi gördü. Yaşlılarda beslenme ve sporun önemine değinen Dr. Kubilay; “Dünya Sağlık Örgütüne göre 65 yaşında biri yaşlı değil, ileri genç olarak adlandırılıyor. 65-75 yaş arası orta ileri yaş, 75 üstü yaşlılık başlıyor ve İhtiyarlık 90 yaş ve üstü sayılıyor” ifadesini kullandı.

 

“YİYE YİYE ZAYIFLAYIN”

3-6 5k tedavi yöntemini anlatan Dr. Kubilay herkesin bu yöntemi yapabileceğini, istenilen kadar yemelerini sağlayan ve insülin dirençlerini tedavi ederek, onları "yedire yedire" zayıflatan sistemi hakkında bilgiler verdi. Az yiyen kişilerin kilo aldığını ve çok yiyen kişilerin ise kilo verdiğini dile getirdi.

 

“UNUTANLIK YAPAN YİYECEKLERİ YEMEYİN”

Yaşlıların unutkanlık yapan yiyeceklerden uzak durması gerektiğini ifade eden Dr. Kubilay; “1 bardak portakal suyu içtiğinizde 10 adet kesme şeker almış olursunuz. 2 dilim pastanın içindeki kalori ise 10 kg domatesin içindeki kalori kadardır. Öyle besinler var ki içerikleri korkunç kalori içeriyor. Aşırı şekerli içecekler ve yiyeceklerden uzak durulması gerekiyor” dedi.

 

YÜRÜYÜŞ ŞART

Dünya Sağlık Örgütüne göre sağlıklı olabilmek adına, haftada 150 dakika normal hızda yürünmesi gerektiği, bu egzersizin de haftada 5 gün günde 30 dakikaya denk geldiğini belirten Dr. Gürkan Kubilay "Önce doktora gidin, Homa testi (İnsülin Direnç Testi), Tiroit Fonksiyon Testleri T3-T4, D vitamini ve Mikrobiyata testlerini yaptırıp, teşhisi koydurup, ilaçlarınızı aldıktan sonra, bir de benim besin önerilerimi denemenizde fayda var" diye konuştu. Seminere katılan Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mücahit Arslan seminer sonunda Dr. Gürkan Kubilay’a tablo takdiminde bulundu.




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