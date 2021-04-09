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DSÖ: Aşıların küresel dağılımında şok edici bir dengesizlik var

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarından düşük gelirli ülkelerin şimdiye kadar sadece yüzde 0,2 pay alabildiğine dikkati çekerek, "Aşıların küresel dağılımında şok edici bir dengesizlik var." uyarısında bulundu.

DSÖ: Aşıların küresel dağılımında şok edici bir dengesizlik var

09 Nisan 2021 Cuma 19:55

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Ghebreyesus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarına ilişkin, "Aşıların küresel dağılımında şok edici bir dengesizlik var." dedi.

Ghebreyesus, örgütün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde video konferans yöntemiyle düzenlediği basın toplantısında, 194 ülke ve ekonomide Kovid-19 aşı uygulamalarının başladığını aktardı. 26 ülkede halen aşılama yapılamadığına dikkati çeken Ghebreyesus, bunların 7'sine aşıların ulaştığını, 5'inin de birkaç gün içinde aşıları alacağını söyledi.

Ghebreyesus, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında ise son 6 haftada 100'den fazla ülkeye 38 milyon doz Kovid-19 aşısı gönderdikleri bilgisini paylaştı.

COVAX ile mart ayı sonuna kadar ülkelere 100 milyon doz dağıtmayı planladıklarını anımsatan DSÖ Genel Direktörü, aşı arzındaki belirgin düşüş nedeniyle yalnızca 38 milyon doz dağıtabildiklerini söyledi.

Ghebreyesus, bu hedefe nisan veya mayıs ayı içinde ulaşmayı umduklarını dile getirdi.

"Dörtte 1'e karşı 500'de 1" uyarısı

Tüm uyarılarına rağmen çoğu ülkenin sağlık çalışanları ve risk altındaki tüm grupları kapsayacak kadar yeterli aşıya sahip olmadığını ifade eden Ghebreyesus, şöyle konuştu:

"Aşıların küresel dağılımında şok edici bir dengesizlik var. Dünya çapında 700 milyondan fazla aşı dozu uygulandı. ancak bunların yüzde 87'den fazlası yüksek gelirli veya üst orta gelirli ülkelere gitti. Düşük gelirli ülkeler ise (üretilen aşıların) sadece yüzde 0,2'sini aldı."

Ghebreyesus, yüksek gelirli ülkelerde ortalama olarak her dört kişiden birinin aşı olduğunu, buna karşın düşük gelirli ülkelerde ise sadece her 500 kişiden 1'inin Kovid-19 aşısı olabildiğini belirterek, "Şunu tekrar edeyim; dörtte 1'e karşı 500'de bir." değerlendirmesinde bulundu.

"Vaka ve ölümler 6 haftadır artıyor"

DSÖ'nün Kovid-19'a karşı mücadele ekibi lideri Maria Van Kerkhove ise bir soru üzerine, Kovid-19 vakaları ve ölümlerinde küresel çapta art arda 6 haftadır bir artış söz konusu olduğu uyarısını yaptı.

Kerkhove, salgına karşı aşılar dışında diğer önlemlerin de toplumlar ve devletlerce desteklenmesi gerektiğini vurguladı.



AA
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