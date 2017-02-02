Nail Çiler: 'Kanser ile ilgili farkındalığı arttırmak ve bu hastalıkla mücadeleyi hatırlatmak amacıyla kutlanmaktadır. Bu özel günde öncelikle, tüm hastalarımıza acil şifa, yakınlarına “güç”, “sabır” ve yeni tedavi yöntemlerine ulaşabilmeyi diliyorum.



2013 yılında gerçekleştirilen Dünya Sağlık Toplantısı’nda “Dünya Kanser Bildirge”si yayınlanmış ve bu bildirgede ana hedef “Kansere bağlı erken ölümlerin engellenmesiyle beraber kanser tanısı alanlarda yaşam oranlarının ve yaşam kalitesinin artırılması” olarak belirlenmiştir.



Kanser vakalarının üçte birinin önlenebilir olduğu araştırmalarla tespit edilirken, sağlıklı yaşam davranışları ile bu hastalıktan korunmak ve gelişmiş tarama programları sayesinde yapılan “erken teşhis”, “bilinçli beslenme”, “ilaç tedavisi” ile hastaların yaşam sürelerini uzatmak mümkün olabilmektedir.



Kanser ile mücadele şüphesiz ki zor bir süreçtir. Bu mücadelede daha güzel başarılara imza atmamız, sağlıkta yeni araştırma ve tedavilerin gelişmesi dileğiyle “4 Şubat Dünya Kanser Günü” nü kutlarım.



