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Elektronik burun,hastalıkları teşhis edecek

Kan aldırmadan, uzun ve acılı tahliller yaptırmadan hastalıkların teşhisi artık mümkün olacak. GTÜ sağlıkta devrim oluşturacak bir projeye daha imza atıyor.

Elektronik burun,hastalıkları teşhis edecek

03 Ocak 2017 Salı 11:21

Nefes analizi ile Astım, Diyabet, Karaciğer ve Böbrek yetmezliği hastalıklarının erken teşhis ve tanısına yönelik kimyasal sensör dizisi (elektronik burun), geliştirilecek olan proje iki yıl sonra hayata geçmiş olacak. TÜBİTAK 1001 – Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Ziya Öztürk’ün “Nefeste Biyomarker Molekül Tespiti için Kimyasal Sensör Dizisi Geliştirilmesi” projesi destek görmeye hak kazandı. Proje sayesinde sağlık sektöründe bir ilke daha imza atılacak. GTÜ’de Biyomarker molekülleri belirli olan hastalıkların (Kistik Fibrozis, Diyabet, Astım, Karaciğer ve Böbrek Yetmezliği) nefes analizi ile teşhis edilmesi için metal oksit tabanlı kimyasal sensör ve sensör dizileri geliştirilecek.

ESKİ YÖNTEMLER RAFA KALKACAK

Günümüzde hastalıkların teşhis edilmesi veya teşhis edilen hastalıkların tedavisi esnasında izlenmesi, genel olarak vücut sıvılarının (kan ve idrar, ter, vb.) tahlili ile yapılıyor. Bu yöntemler hastaya kısmen acı, zahmet ve korku yaşattığı için hastalar tarafından tercih edilen bir yöntem olmamakla birlikte yaygın olarak kullanılan yöntemlerdir. Nefes Analizi, insan nefesinde bulunan gazların analiz edilmesi ile hastalığın erken teşhisini sağlayacak yeni bir yöntem olacak. Ayrıca yeni doğan bebeklerden yaşlılara kadar kolayca uygulanabilecek; acısız ve hızlı olup ayrıca dış müdahale gerektirmeyecek. Özetle bu yöntemde, hastalardan toplanan nefes örnekleri, bünyesinde barındırdıkları gazların oranı veya varlığı ile değerlendirilecek. Düşük maliyetli, dayanıklı, taşınılabilir ve yüksek duyarlılığa sahip metal oksit tabanlı kimyasal sensör dizileri üretilecek. Bu proje ile hastalıklara özgü belirlenmiş biyomarkerların (HCN, NO, NH3 ve Aseton) algılanması amacı ile hastalıkların erken teşhisi ve tanısı bu sensörlerle gerçekleştirilecek. Türkiye’de ilk olacak bu çalışma, gaz sensörü alanındaki etkinliğimizi sağlık alanına da taşımamıza olanak sağlayacak.

 

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