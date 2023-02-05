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“Elektronik sigara masum değil, normal sigaradan çok daha zararlı”

Yalova Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vefik Arıca, “Elektronik sigara masum değil, normal sigaradan çok daha zararlı” dedi.

'Elektronik sigara masum değil, normal sigaradan çok daha zararlı”

05 Şubat 2023 Pazar 14:53

  Prof. Dr. Arıca, elektronik sigaranın yasak olmasına rağmen Türkiye’de özellikle gençler tarafından kullanıldığına dikkati çekti. Elektronik sigaranın sağlık açısından vücuda verdiği zarara dikkati çeken Arıca, “Elektronik sigara Türkiye ve dünyada yoğun olarak kullanılmaktadır. Sağlık Bakanlığı tarafından bunun içilmesi, satılması, herhangi bir şekilde ülkemize girmesi yasaklanmış durumda. Son yapılan çalışmalarda erkek veya kadın fark etmeksizin kullanımın yoğun şekilde olduğu ortaya çıktı ama yayınlarda elektronik sigara kullanımının normal sigaradan çok daha zararlı olabileceğine dair kesin bilgiler ve yayınlar bulunakta” diye konuştu. 
  Arıca, elektronik sigaranın verebileceği zarlara da değinerek şunları kaydetti: 
  “Elektronik sigara özellikle içtiğimizde ağız içinde kronik yaralar, tümörler, asiditesini bozma, faydalı bakteriler yok etme, kanser olaylarına, akciğer ve bronşlarda  kronik obstrüktif akciğer hastalığına (KOAH), bronşite, astıma, ilerleyen dönemlerde akciğer ve diğer vücut organlarında kansere dönüşebiliyor. Bu nedenle elektronik sigara masum değil, normal sigaradan çok daha zararlı.” 
  


İHA
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