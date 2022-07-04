Erken teşhis hayat kurtarır

ÜLKE EKONOMİSİNE KATKI

Büyükşehir yetkilileri, erken teşhis ve tanının, gerek vatandaşlarımızın yaşam kalitesini arttırması bakımından gerekse de ülke ekonomisine katkısı bakımından ne kadar önemli olduğu bilinciyle hareket ettiklerini belirterek, "Yetersiz hareket eden bireyleri tehdit eden obezite ile mücadele kapsamında, antrenörler eşliğinde spor yapan kadınların sağlık taramasını yaparak kontrollü kilo vermelerine katkı sunuyoruz” bilgisini veriyor.





SON TEKNOLOJİK CİHAZLARLA TARAMA