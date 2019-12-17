Farabi’de 101. Refakatçi toplantısı yapıldı

Darıca Farabi EAH Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Güneş’in başlattığı, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde de devam ettirdiği hasta ve hasta yakınlarıyla düzenlediği toplantılarının 101'incisi gerçekleştirildi.

Darıca Farabi EAH Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Güneş’in daha önce başhekimliğini yaptığı Derince Eğitim Araştırma Hastanesi’nde başlattığı ve şimdiki görev yeri olan Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde de devam ettirdiği hasta ve hasta yakınlarıyla düzenlediği toplantılarının 101’incisi gerçekleştirildi.

HASTA VE YAKINLARININ MEMNUNİYETİ AMAÇLANIYOR

Yapılan toplantılarda yatan hastalara verilen sağlık hizmetinin kalitesinin, hasta ve hasta yakınlarının memnuniyetinin arttırılması amaçlanıyor. Başhekimlik makamında samimi ortamda yapılan bu toplantılarda hastane sağlık bakım hizmetleri müdürlüğü ve idari mali hizmetler müdürlüğü de iştirak edilmesi sağlanarak sorunların daha kısa sürelerde çözülmesi hedefleniyor.

KENDİ EKSİKLİKLERİMİZİ GÖRMEMİZİ SAĞLIYOR

Düzenlenen toplantılarla ilgili açıklama yapan Güneş, bu tür toplantıların bundan sonra da devam edeceğini belirterek, ‘’ Bu toplantılar, hasta penceresinden kendi eksiklerimizi görmemizi sağlayarak işimizi daha iyi yapmamızı sağlıyor. Ayrıca karşılıklı empati ortamının da oluşması sağlanıyor.

101’inci toplantıyı yapmanın biz hastane yönetimimizi ve hasta yakınlarını da çok memnun etmiş ve pozitif manada katkı sağladığını gözlemlemiş bulunmaktayız’’ ifadelerini kullandı.

HASTA VE YAKINLARININ MEMNUNİYETİ AMAÇLANIYOR

Yapılan toplantılarda yatan hastalara verilen sağlık hizmetinin kalitesinin, hasta ve hasta yakınlarının memnuniyetinin arttırılması amaçlanıyor. Başhekimlik makamında samimi ortamda yapılan bu toplantılarda hastane sağlık bakım hizmetleri müdürlüğü ve idari mali hizmetler müdürlüğü de iştirak edilmesi sağlanarak sorunların daha kısa sürelerde çözülmesi hedefleniyor.

KENDİ EKSİKLİKLERİMİZİ GÖRMEMİZİ SAĞLIYOR

Düzenlenen toplantılarla ilgili açıklama yapan Güneş, bu tür toplantıların bundan sonra da devam edeceğini belirterek, ‘’ Bu toplantılar, hasta penceresinden kendi eksiklerimizi görmemizi sağlayarak işimizi daha iyi yapmamızı sağlıyor. Ayrıca karşılıklı empati ortamının da oluşması sağlanıyor.

101’inci toplantıyı yapmanın biz hastane yönetimimizi ve hasta yakınlarını da çok memnun etmiş ve pozitif manada katkı sağladığını gözlemlemiş bulunmaktayız’’ ifadelerini kullandı.

HASTA VE YAKINLARININ MEMNUNİYETİ AMAÇLANIYOR

Yapılan toplantılarda yatan hastalara verilen sağlık hizmetinin kalitesinin, hasta ve hasta yakınlarının memnuniyetinin arttırılması amaçlanıyor. Başhekimlik makamında samimi ortamda yapılan bu toplantılarda hastane sağlık bakım hizmetleri müdürlüğü ve idari mali hizmetler müdürlüğü de iştirak edilmesi sağlanarak sorunların daha kısa sürelerde çözülmesi hedefleniyor.

KENDİ EKSİKLİKLERİMİZİ GÖRMEMİZİ SAĞLIYOR

Düzenlenen toplantılarla ilgili açıklama yapan Güneş, bu tür toplantıların bundan sonra da devam edeceğini belirterek, ‘’ Bu toplantılar, hasta penceresinden kendi eksiklerimizi görmemizi sağlayarak işimizi daha iyi yapmamızı sağlıyor. Ayrıca karşılıklı empati ortamının da oluşması sağlanıyor.

101’inci toplantıyı yapmanın biz hastane yönetimimizi ve hasta yakınlarını da çok memnun etmiş ve pozitif manada katkı sağladığını gözlemlemiş bulunmaktayız’’ ifadelerini kullandı.