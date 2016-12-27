Fatih Devlet hasta kabulüne başlıyor

Ziyarette Başhekim Alpay, Yaman’a çalışmaların iyi bir şekilde devam ettiğini ve Nisan ayında hasta kabulüne başlayacaklarını söyledi.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman önceki gün Gebze Fatih Devlet Hastanesi inşaatını inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyarette Vekil Yaman’a AK Parti Gebze İlçe Başkanı Hasan Soba, İlçe Yöneticileri Köksal Tatoğlu, Mustafa Yıldıztekin, Gençlik Kolları Başkanı Ertan Kara, Gençlik Kolları yöneticileri ile Gebze Belediyesi Meclis üyesi Sadık Güvenç eşlik etti.

BAŞHEKİM’DEN BİLGİ ALDI

Yaman ve beraberindekiler ziyarette öncelikle Gebze Fatih Devlet Hastanesi Başhekimi Hürcan Alpay'ı makamında ziyaret ettiler. Ziyarette Alpay, önümüzdeki aylarda açılacak olan Fatih Devlet Hastanesi’nin açılmadan önce yeni açılacak ve tam donanımlı olması planlanan hastanenin eksiklikler yaşamaması ve personel eksikliğinin olmaması için bazı taleplerini Vekil Yaman’a iletirken, Yaman da eksikliklerin kısa sürede giderilmesi için Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile görüşmeler yapacağını kaydetti.

NİSAN AYINDA HASTA KABULÜNE BAŞLAYACAK

Başhekim Alpay ayrıca hastane inşaatının iyi bir şekilde devam ettiği, yapılan hesaplamalar ile hastanenin Nisan ayı başında tam kapasite yeni binasında hizmet vermeye başlayacağının belirtti.

BEŞ YILDIZLI OTEL KONFORUNDA YAPILIYOR

Daha sonra hep birlikte hastane inşaatını gezen Yaman ve beraberindekiler inşaat proje müdüründen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Beş yıldızlı otel konforunda yapımı süren hastanede 56 bin metrekare inşaat alanına sahip. 400 yataklı, 120 poliklinik odası, 12 ameliyathane, 90 yoğun bakım yatağı, 12 yataklı diyaliz ünitesi, kalp ve damar cerrahisi, nüklüer tıp servislerinin yer alacağı 11 katlı 5 blok bloktan oluşacak, bünyesinde 682 araçlık otopark alanı bulunacak.

İKİ ACİL GİRİŞİ YAPILACAK

Vatandaşa çok büyük kolaylık sağlayacak yeni uygulamalarında yer alacağı hastane içerisinde iki acil servisi girişi olacağı yürüyebilen acil hastalar ve yürüyemeyen acil hastalar için her şeyin düşünüldüğü belirtildi.

YAMAN, HER AY HASTANEYİ ZİYARET EDECEK

Yaman, çalışmaların biran önce bitirilmesi ve belirtilen tarihte bitirilmesi için özerine düşeni her zaman yapmaya hazır olduğunu belirterek, hastane inşaatı bitene kadar her ay hastaneyi ziyaret ederek çalışmaları yakından takip edeceğinin söyledi.

KAVŞAKTA İNCELEME YAPTI

Yaman, Fatih Devlet Hastanesi inşaatını gezisinin ardından, daha sonra hastaneye giriş ve çıkışların yoğun olduğu özellikle ambulansların girip çıkmada sıkıntı yaşadığı belirtilen kavşakta da incelemelerde bulundu. Başhekim Alpay, kavşağın yeni halinin hastane giriş ve çıkışlarında ve özellikle de ambulansların geçişlerinde büyük sorun yarattığını söyleyerek kavşağın yeniden düzenlemesini istedi. İlçe Başkanı Hasan Soba’da kendisine de kavşakla ilgili ciddi sorunlar iletildiğini belirterek yetkililerle görüşeceklerini ve yeni düzenleme yapılmasını isteyeceklerini belirtti. Yaman, hastane ziyaretinde sık sık vatandaşlarla da sohbet ederek sorunlarını dinledi.