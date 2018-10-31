Fatih Devlet Hastanesi'ne ödül

Türkiye’nin Sağlık Bilişimindeki başarısı, ABD ve Avrupa’dan gelen HIMSS yetkilileri tarafından tescil edildi. İstanbul Pullman Hotel’de yapılan Himss 18 Eurasia EMRAM Eğitim Konferansı ve Sağlık Bilişimi Fuarı’nda düzenlenen ödül töreninde, aralarında Gebze Fatih Devlet Hastanesi’nin de bulunduğu 164 hastanenin yöneticileri, ödüllerini Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci, HIMSS USA III. President & CEO’su Harold “Hal” Wolf ve HIMSS Analitik Avrupa ve Latin Amerika, Birleşik Krallık Bölge Direktörü John Rayner, T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Dr. M. Mahir Ülgü, Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi ve HIMSS Türkiye Direktörü Dr. İlker Köse’nin katıldıkları bir törende aldılar.

Ödül alan hastane yöneticilerine övgü ile hitap eden T.C. Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci,“Türkiye’de sağlığı daha iyi noktalara taşıyacak, sağlık kalitesini artırarak hem hastaya hem hekime katkı sağlayacak, sağlık maliyetlerini aşağıya çekecek ülkenin bütününe yaptığınız iyilik bugün belki önünüze konmuyor ama yarın bu dönüşümün ülke kazandırdıklarını herkes hayırla yad edecek” dedi.

HIMSS’in EMRAM aracılığı ile yaptığı değerlendirmede, 6.seviyedeki 164 adet hastane arasına Kocaeli’nden 6 hastane girdi. Gebze Fatih Devlet Hastanesi ile birlikte Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi, İzmit Seka Devlet Hastanesi , Karamürsel Devlet Hastanesi, Körfez Devlet Hastanesi, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi 6.seviye Dijital Hastane ödülü alarak Türkiye’de 164 kamu hastane arasında yer aldılar.