Fazla güneş cilt kanserine sebep oluyor
Plastik ve Estetik Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Yakup Duman, cilt tümörlerinin tedavisinde kullanılan yöntemlerden biri olan cerrahi işlemlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Duman, cilt tümörlerinin en sık karşılaşılan tümör çeşitlerinden olmakla birlikte genellikle güneşe fazla miktarda maruz kalan baş ve boyun bölgesinde meydana geldiğini bildirdi.
Mohs cerrahisi
Bazal hücreli karsinom ve skuamöz hücreli karsinom gibi kötü huylu tümöral yapıların çap uzunluğunun 2 santimetrenin üzerinde olması halinde cerrahi prosedür olarak "Mohs cerrahisi" adı verilen yöntemin uygulanabildiğini aktararak, "Aynı zamanda deri tümörünün, baş-boyun, el-ayak veya genital bölge gibi işlevsellik veya kozmetik açıdan önem arz eden bölgelerde meydana gelmesi halinde de bu prosedüre başvurulabilir." değerlendirmesinde bulundu. Yakup Duman, uygun hastalarda lokal anestezi altında gerçekleştirilen bu ameliyatta, bir yandan mikroskopik kontrol ile tümöral oluşumun temizlenmesinin sağlandığını bir yandan da etrafındaki sağlam dokuya verilen hasarın en aza indirilmesinin amaçlandığını kaydetti.Hastalıklardan korunma yöntemlerinin, en az hastalıkların tedavisi kadar önemli olduğunu aktaran Duman, ultraviyole ışınların zararlı etkilerinden korunmak adına alınabilecek önlemler arasında şapka takılması, güneşte bulunulan zamanın sınırlandırılması ve güneşten koruyucu ürünlerin kullanımının yer aldığını bildirdi.