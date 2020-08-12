Fazla güneş cilt kanserine sebep oluyor

Plastik ve Estetik Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Yakup Duman, cilt tümörlerinin, en sık karşılaşılan tümör çeşitlerinden olmakla birlikte genellikle güneşe fazla miktarda maruz kalan baş ve boyun bölgesinde meydana geldiğini belirterek, "Hastalıklardan korunma yöntemleri, en az hastalıkların tedavisi kadar önemli. Ultraviyole ışınların zararlı etkilerinden korunmak adına alınabilecek önlemler arasında şapka takılması, güneşte bulunulan zamanın sınırlandırılması ve güneşten koruyucu ürünlerin kullanımı yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Deri tümörlerinin oluşmasına neden olan faktörlerin başında güneşin ultraviyole ışınlarının yer almasının nedeninin bu ışınların hücrelerin içinde çekirdekte yer alan DNA'nın hasarlanmasına neden olmasından kaynaklandığını aktaran Duman, deride meydana gelen tümöral oluşumların tedavisi için başvurulan birçok yöntem bulunduğunu kaydetti.





Mohs cerrahisi

Bazal hücreli karsinom ve skuamöz hücreli karsinom gibi kötü huylu tümöral yapıların çap uzunluğunun 2 santimetrenin üzerinde olması halinde cerrahi prosedür olarak "Mohs cerrahisi" adı verilen yöntemin uygulanabildiğini aktararak, "Aynı zamanda deri tümörünün, baş-boyun, el-ayak veya genital bölge gibi işlevsellik veya kozmetik açıdan önem arz eden bölgelerde meydana gelmesi halinde de bu prosedüre başvurulabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Yakup Duman, uygun hastalarda lokal anestezi altında gerçekleştirilen bu ameliyatta, bir yandan mikroskopik kontrol ile tümöral oluşumun temizlenmesinin sağlandığını bir yandan da etrafındaki sağlam dokuya verilen hasarın en aza indirilmesinin amaçlandığını kaydetti.