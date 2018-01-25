Fazla gürültü kulak çınlatıyor

Kulak çınlaması toplumda sıklıkla görülüyor ve kulak çınlaması yaklaşık 3 kişiden birini olumsuz etkiliyor. Kulak çınlamasının genellikle 30 yaş üstünde daha sık görüldüğünü belirten Anadolu Sağlık Merkezi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Kazkayası, “İşitme kaybının derecesi arttıkça, kulak çınlamasının görülme oranı da artıyor. Fazla gürültüye maruz kalmak kulak çınlamasının görülme sıklığını arttırıyor” dedi.



Kulak çınlamasının iç kulakta işitmeyi sağlayan tüylü hücrelerde hasar oluşması ve bu hücrelerin beyin ile irtibatında problem oluşması sonucu ortaya çıktığı belirtiliyor. Kulak çınlamasının işitme ile ilgili bir uyarı olmadan, kişinin kulaklarında veya kafasının içinde ses duyması olduğunu söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Kazkayası, “Kulak çınlaması özellikle sessiz bir ortamda daha çok hissediliyor” şeklinde konuştu.

Hipertansiyon ve kas spazmları kulak çınlaması sebebi

Kulak çınlamasının objektif ve subjektif olarak iki şekilde görülebildiğini belirten Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Kazkayası, “Objektif kulak çınlamasında ses hem hasta hem de başkaları tarafından duyulabilirken subjektif kulak çınlamasında ses sadece hasta tarafından duyulabiliyor” dedi. Objektif kulak çınlama sebepleri arasında hipertansiyon ve tümör gibi damarsal sebeplerin ve kas spazmları gibi nöromüsküler nedenlerin olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Kazkayası, “Subjektif kulak çınlaması sebepleri ise dış kulak yolu, kulak zarı, orta kulak ve içerisindeki kemikçikler ile işitme organındaki patolojik problemlerden kaynaklanır. Bunlar sinir ve damar tümörleri, meniere hastalığı, kulak kireçlenmesi, kafa travması ve akustik travma, ototoksik ilaçlar, kulak enfeksiyonları olabilir” açıklamasında bulundu.

Vitamin eksikliği ve şeker hastalığı kulak çınlamasına neden olabiliyor

Özellikle baş dönmesi ve işitme kaybının eşlik ettiği çınlamanın iç kulakta bir tümör sonucu olabildiğini söyleyen Prof. Dr. Mustafa Kazkayası, “Bunun yanında vitamin eksiklikleri, iz element eksiklikleri (bakır, demir, çinko), hipotiroidi ve şeker hastalığı gibi sorunlar azımsanmayacak derecede kulak çınlamasına sebep olabilirler” dedi.