Gebelik eğitimleri sürüyor!

Konak Hastanesi Gebze 8. Kat eğitim salonunda gerçekleştirilecek olan eğitimler her ayın son Cuma gününde saat 13:00-17:00 arasında herkese açık, ücretsiz olarak yapılacak. Konak Hastanesi Gebze, 2016 yılında başlatmış olduğu ücretsiz gebelik eğitimlerinin 2017 yılı takvimini açıkladı. Gebelik eğitimleri, kadınların hayatının en önemli dönemi olan gebelikte onları desteklemek, bilgilendirmek, doğum ve bebek bakım süreçlerini daha güvenli ve bilinçli yaşamalarına katkı sağlayabilmeyi amaçlıyor. Gebelikte ve lohusalıkta beslenme, lohusalık depresyonu, gebelik egzersizleri ve doğumu kolaylaştırıcı egzersizler, yeni doğan bebek bakım ve banyosu gibi en temel konularda verilecek eğitimlerde her biri alanında uzman doktor ve hemşireler detaylı anlatımlarıyla anne adaylarının bilgilenmesini sağlayacak. Konuyla ilgili açıklama yapan yetkililer eğitime katılmak için 0533 169 11 22 numaralı telefondan veya www.annebebek@konakhastanesi.com.tr
adresine elektronik posta atarak bilgi alınabileceğini ve eğitim kaydı yaptırabileceğini ifade etti.