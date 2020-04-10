Gebze’de Dezenfekte Çalışmaları

Gebze Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri; Covid-19 virüs salgınını önleme ve mücadele kapsamında dezenfekte çalışmaları ve sokak hayvanlarına mama takviyesi çalışmalarına ara vermeden devam ediyor

ECZANALERDE DEZENFEKTE

Gebze Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün talimatları doğrultusunda ilçede başlatılan Covid-19 virüs salgınını önleme ve mücadele çalışmaları kapsamında ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarına 7/24 devam ediyor. İlçenin başta gelen yardımcı sağlık kuruluşlarından olan eczanelerde, belirlenen program dahilinde dezenfekte çalışmaları yapan veteriner işleri müdürlüğüne bağlı ekipler 7/24 hizmet veriyor.



SOKAK HAYVANLARINA MAMA

Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Covid-19 virüs salgınıyla mücadele günlerinde insanların evlerine çekilmesiyle daha da muhtaç hale gelen sokak hayvanların beslenme ihtiyaçlarını da karşılıyor. Ekipler, belirlenen program dahilinde sokak hayvanların bulunduğu noktalara düzenli olarak kuru mama ve su ihtiyaçlarını gideriyor. Gebze Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri çalışmaların aralıksız devam edeceğini bildirdi.