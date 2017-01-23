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GELECEĞİN VİRÜS SALGINLARINA DİKKAT!

Geleceğin potansiyel virüs salgınları açıklandı

GELECEĞİN VİRÜS SALGINLARINA DİKKAT!

23 Ocak 2017 Pazartesi 16:24


Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), gelecekte küresel salgın haline gelme potansiyeli en yüksek virüs hastalıklarını açıkladı. 



 BBC'nin haberine göre, Dünya Sağlık Örgütü'nün dünyada büyük salgınlara yol açma potansiyeli en yüksek virüslerin neden olduğu ölümcül hastalıklar listesinin başında Ortadoğu Solunum Sendromu (MERS), Lassa ateşi ve Nipah bulunuyor.

DSÖ Genel Müdür Yardımcısı Doktor Marie Paule Kieny, Ebola gibi büyük salgınlara yol açan virüslerin tehlikelerinin bilindiğini fakat bu üç virüsün tanındığı halde daha az tehlikeli olarak değerlendirildiğini söyledi.

Kieny, söz konusu virüslerin mutasyona uğrayarak çok tehlikeli hale gelebileceğini ve o zaman gelmeden aşı geliştirmenin önemli olduğunu vurguladı.

Büyük ilaç firmalarının, bu tür az bilinen virüslerin tedavisine yeterince yatırım yapmadıklarını dile getiren Kieny, ilaç piyasasının yeni yeni önleyici tedavilere yatırım yapmaya başladığını aktardı.

Öte yandan, uluslararası özel ve kamu kuruluşlarının salgın hastalıklara karşı önleyici tedavi yöntemleri geliştirmek için oluşturduğu Salgına Hazırlık İnovasyonları Koalisyonu (CEPI) bu üç virüse karşı üretilecek aşı çalışmalarını hızlandırmak için 460 milyon dolarlık yardım taahhüt etti.

Her bir virüs için deneme niteliğinde iki yeni aşının 5 yıl içerisinde hazır olmasını amaçladıklarını ifade eden CEPI yetkilileri, Davos'ta gerçekleştirilen bu yılki Dünya Ekonomik Forumunda 500 milyon dolarlık daha bağış talebinde bulundu.

Dünyada son yıllarda etkili olan iki büyük virüs salgını Ebola ve Zika'ydı. 

ANKARA (AA) -

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