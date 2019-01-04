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Genel Sağlık Sigortası ve SGK borçları için ek süre

Genel Sağlık Sigortası ve SGK prim borçlarını yapılandıranlar için son ödeme tarihi 28 Şubat'a uzatıldı.

Genel Sağlık Sigortası ve SGK borçları için ek süre

04 Ocak 2019 Cuma 11:51

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 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 7143 sayılı Kanuna göre SGK’ye olan sigorta prim borçlarını yapılandıran ancak süresinde ödeme yapmadığı için yapılandırması bozulanların haklarının, 28 Şubat'a kadar ödeme yapmaları halinde devam edeceğini duyurdu. 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Selçuk, borçların yapılandırılmasıyla Kanun gereği uygulanan gecikme zammı ve cezası yerine Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ne (Yİ-ÜFE) göre güncellenen borcun peşin veya iki ayda bir taksitler halinde ödenebildiğini hatırlattı. Selçuk, yapılandırmanın bozulmasına sebep olan süresinde ödenememiş taksit/peşin ödeme tutarlarının geç ödeme zammı ile birlikte 28 Şubat’a kadar ödenebileceğini açıkladı. 

Selçuk, 2018 yılının Aralık ve 2019 yılının Ocak aylarında ödenecek taksitler ile 31 Aralık 2018 tarihine kadar ödenmesi gereken Genel Sağlık Sigortası prim borçlarının da gecikme zammı ve cezası veya geç ödeme zammı uygulanmaksızın Şubat sonuna kadar ödenebileceğini aktardı.

"Sağlık hizmetlerinden yararlanabilecekler"

Yapılandırmadan yararlananlara, borçlarından dolayı icra takibi ve haciz işlemi yapılmayacağını belirten Selçuk, "Yapılandırma haklarını devam ettiren işverenlerimiz, 'Borcu yoktur' belgesi alabilecek, istihdam teşviklerinden yararlanabilecekler." ifadelerini kullandı. 

Bağ-Kur'lu sigortalıların hizmet sürelerini dondurarak veya yapılandırmalarını devam ettirerek sağlık hizmetlerinden yararlanmaya başlayabileceklerini anlatan Selçuk, hem Bağ-Kur'lu hem de genel sağlık sigortalılarının yapılandırma kapsamına giren borçları dışında 60 günü geçmeyen prim borçlarının da bulunmaması kaydıyla bu tarihe kadar da borcuna bakılmadan tüm sağlık hizmetlerinden yararlanabileceklerini kaydetti. 

Bakan Selçuk, açıklamada "Teşviklerimiz ve düzenlemelerimiz ile işverenimizin istihdam gücünün destekçisi olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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AA
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Genel Sağlık Sigortası Ve SGK Borçları Için Ek Süre. #SGK#Borç
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