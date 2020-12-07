GÖZ ALTI IŞIK DOLGUSU ARTIK ERKEKLERİN DE TERCİHİ

Gözler en çarpıcı yüz özelliğidir. Birçok erkek, gözleri iyi görünmediğinde kendilerini iyi hissetmediklerini fark eder. Göz altı torbaları, koyu halkalar ve gözlerin altında çökmüş bir görünüm, yorgun görünmenize ve yüzünüzü yaşlandırmanıza neden olabilir.

Gözlerinin altında koyu halkalar varsa, şüphesiz piyasadaki tüm kremler kısmende olsa etkilidir. Gerçek şu ki, göz altı ışık dolgusu, koyu halkalarınıza neyin sebep olduğuna bağlı olarak görünüşünüzü gerçekten değiştirebilen, cerrahi olmayan tek işlemdir.

Ancak böyle bir prosedürü takip etmeden önce, gerçekte ne olduğunu ve ondan gerçekten ne bekleyebileceğinizi bilmek önemlidir. İşte ERKEKLERİN göz altı ışık dolgusu İstanbul’da uygulatmadan önce bilmesi gerekenler;





Göz Altı Işık Dolguları Acıyor mu?

Göz altı ışık dolgusu maddeleri kulağa geldikleri kadar acı verici değildir! Aslında çoğu insan tedavinin şaşırtıcı derecede rahat olduğu konusunda hemfikirdir.

Göz altı ışık dolgusu maddeleri cerrahi olmayan ve minimal invaziv bir tedavi olduğundan, kesi,veya dikme gerekmez! Tedavi çok küçük bir iğne ile yapılır ve tedaviden önce bölgeyi uyuşturacak topikal anestezik krem ​​uygulanacaktır.

Göz Altı Işık Dolguları Ne Kadar Dayanır?

Sonuçlar, yaşam tarzınıza bağlı olarak bir ila iki yıl sürer. Gözyaşı bölgesi olduğu için çok hareketli bir yer olmadığından, vücudunuzun hyaluronik asidi emmesi daha uzun sürer, bu da dolgunun vücudun diğer bölgelerine göre daha yavaş parçalandığı anlamına gelir.

Göz Altı Işık Dolguları Koyu Halkaları Tedavi Edebilir mi?

Evet, gözaltı ışık dolgu maddeleri, göz altındaki koyu halkaların görünümünü azaltmaya yardımcı olabilir.

Göz Altı Işık Dolgusu Tedavimden Sonuçları Ne Kadar Hızlı Anlayacağım?

Tedaviden hemen sonra bir fark görmelisiniz, ancak hyaluronik asit cildinizin yeni kollajen ve elastini yeniden oluşturmasına yardımcı olduğundan sonraki haftalarda tüm sonuçlar daha net görünür hale gelecektir.





Göz Altı Işık Dolgusunun Yan Etkileri Var mı?

Hyaluronik Asit vücutta doğal olarak oluşan bir maddedir ve bu nedenle çok iyi tolere edilir. Bildirilen tek yan etki, enjeksiyon bölgelerinde hafif morarma ve hafif şişliktir. Bunlar genellikle herhangi bir müdahale olmaksızın birkaç gün içinde kaybolur.

Enfeksiyon, simetri eksikliği ve granülomlar gibi çok nadir başka yan etkiler de vardır, ancak bunlar nadirdir.

Göz Altı Işık Dolgusunun Maliyeti Ne Kadardır?

Gözünüzün altındaki koyu halkalardan kurtulmanın ve kendinize daha taze, daha genç bir görünüm kazandırmanın bir yolu olarak göz altı ışık dolgusu düşünüyorsanız, muhtemelen ne kadara mal olduğunu bilmek istersiniz?

Kozmetik cerrahi genellikle pahalıdır, ancak ameliyatsız estetik alternatifler genellikle çok daha hesaplıdır!

Genellikle yalnızca tek bir tedaviye ihtiyacınız vardır (durumunuz şiddetli değilse) ve sonuçlar sizi 10-12 ay arasında sürmelidir, bu da onları yalnızca güvenli ve etkili değil, aynı zamanda uygun fiyatlı yapar.

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