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Grip mi Soğuk Algınlığı mı?

Medipol Mega Üniversite Hastanesi İç Hastalıkları bölümünden Uzm. Dr. Betül Mercan, "Grip ve soğuk algınlığını birbirine karıştırmayınız!” dedi.

Grip mi Soğuk Algınlığı mı?

26 Aralık 2018 Çarşamba 08:51

Kış mevsiminde sık sık gelişen hastalıkların başında grip ve soğuk algınlığı yer alıyor. Grip ve soğuk algınlığının birbirine karıştırıldığını ifade eden Medipol Mega Üniversite Hastanesi İç Hastalıkları bölümünden Uzm. Dr. Betül Mercan, “Grip ve soğuk algınlığı farklı enfeksiyon hastalıkları olmasının yanı sıra ikiside viral enfeksiyondur. Fakat soğuk algınlığı ayakta geçirilecek kadar hafif bir tablo çizerken, grip daha ağır seyreder. Grip ve soğuk algınlığını birbirine karıştırmayınız!”

Grip ve Soğuk Algınlığının Farkları

Mercan, “Soğuk algınlığı genellikle burun akıntısı ve tıkanıklığı, hapşırık,  vücut kırgınlığı, halsizlik şikayetlerini getiriyor. Hastada ateş görülmüyor ve ayakta geçiriliyor. Vücut direncine bağlı olarak ise 1 hafta içinde iyileşme görülüyor. Tedavide çoğu kez istirahat, sıvı alınması, pastiller ve belirti giderici ( ağrı kesici gibi) ilaç kullanımı yeterli oluyor. Grip ise şiddetli kas, eklem ağrısı, yüksek ateş, baş ağrısı, boğaz ağrısı, vücut kırgınlığı yaşatıyor. Ağır seyreden grip, ayrıca ciddi komplikasyonlara neden olabiliyor. Grip sonrası gelişen bakteriyel enfeksiyonlara karşı ise antibiyotik kullanımı gerekebiliyor. Bunu da muayene olduğunuz hekim belirleyebilir. Gereksiz bir şekilde antibiyotik kullanımından kaçının” açıklamasında bulundu.

Grip Aşı ile Önlenebilir

“Soğuk algınlığını önleyecek bir aşı yoktur. Kış mevsiminde vücudun soğuk havaya uyum sağlayabilmesi için daha fazla enerji harcaması gerekiyor. Bu karşılanmadığı taktirde doğal olarak vücut direncinde düşme ve enfeksiyonlara yatkınlık gelişiyor. Havaların soğuması ile beraber kapalı alanlarda kalabalık ortamlarda daha fazla zaman geçirilmesi de enfeksiyon riskini arttırıyor. Okul, kışla,toplu taşıma araçları ve toplu yaşam alanları da solunum yolu enfeksiyonlarının hızlı yayılmasına ve bulaşmasına kolaylık sağlıyor. Bu nedenle kişilerin vücut direncinin ve ısısının korunması gerekiyor” dedi.

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Anahtar Kelimeler
KışHastalıkSoğuk AlgınlığıGrip
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