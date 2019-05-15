Güneş Gözlüğü Kullanımına Özen Gösterin

Göz sağlığına her zaman özen gösterilmeli fakat özellikle yaz aylarında buna çok daha fazla dikkat edilmeli. Güneşin zararlı ışıklarından korunmak için güneş gözlüğü kullanımı göz sağlığı açısından büyük önem taşıyor. Kocaeli Devlet Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mahmut Özkan güneş gözlüğü kullanımının göz sağlığı açısından önemine dikkat çekti.



3 Kat Daha Zararlı

Kocaeli Devlet Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mahmut Özkan yaz aylarında dünyaya ulaşan ultraviyole ışın miktarının kış mevsimine oranla 3 kat daha fazla olduğuna dikkat çekerek ultraviyoleden korunmanın yaz mevsiminde çok daha önemli olduğunu belirtti. Özkan, “Zararlı güneş ışınlarından korunmak için mutlaka kaliteli bir güneş gözlüğü kullanılması gerekiyor. Piyasada satışa sunulan sahte güneş gözlükleri kullanılmamalı. Çünkü, bunlar göze yarar yerine zarar vermektedir. Gözün sinir tabakasına kalıcı hasarlar yapabildiği gibi gözde kızarıklık, şişlik ve görme bozukluğu gibi birçok probleme neden olabilir. Bu nedenle güneş gözlüğü bir aksesuar değil, bir sağlık aracıdır” dedi.



Göz Sağlığınız İçin Gözlük Kullanın

Güneş ışınlarına maruz kalan gözde, birçok hastalığın meydana gelebileceğini belirten Özkan, “Güneş ışınları göze ciddi zararlar ve kalıcı hasarlar verebilir. Göz kapaklarında ben ve lekenin yanı sıra tümör oluşumuna kadar varabilecek sonuçlar yaşanabilir. Güneşin, özellikle uzun dönemde katarakta sebep olan etkileri görülmüştür. Bu nedenle erken yaşlardan itibaren güneş gözlüğü kullanımının katarakt gelişimini önleyici etkileri vardır. Ayrıca retina, mavi dalga boyundaki ışınlar tarafından toksik etkiye maruz bırakılmaktadır. Bu da sarı nokta hastalığı olarak bilinen ve özellikle ileri yaşlarda görme merkezindeki bozulmayla devam eden hastalığa zemin hazırlamaktadır" dedi.