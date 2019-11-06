SAĞLIK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Haydi Gebze,Maskeni Tak Farkındalık Yarat

LÖSEV, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftasında herkesi lösemili çocuklara destek olmaya davet ediyor. Lösemili çocukların kendilerini korumak için taktıkları maske sembol oldu. Amaç löseminin önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu milyonlara duyurmak, lösemi hastası çocukların yanında olmak.

Haydi Gebze,Maskeni Tak Farkındalık Yarat

06 Kasım 2019 Çarşamba 15:17

 LÖSEV, löseminin önlenebilen ve tedavi edilebilen bir hastalık olduğunu anlatmak için 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası’nda Türkiye’nin dört bir yanında farkındalık etkinlikleri düzenleyecek. Çeşitli etkinlikler ile löseminin çaresiz bir hastalık olmadığı, tedavi süresince takılan maskenin, enfeksiyondan korunmak için kullanıldığı anlatılacak. Maskeleri nedeniyle sosyal dışlanmayla karşı karşıya kalan çocuklar yılın bir haftası da olsa hatırlanacak. Löseminin bulaşıcı bir hastalık olmadığına dikkat çekmek için düzenlenen etkinlikler kapsamında bilgilendirme seminerleri gerçekleştirilecek. Milli Eğitim müfredatında da kendine yer bulan Lösemili Çocuklar Haftası, birçok farkındalık etkinliğine ev sahipliği yapacak.

ŞEHİR SİMGELERİ TURUNCU İLE DESTEK OLACAK

Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında belirlenen renk “turuncu”. Turuncu renk bu hafta boyunca her yerde olacak. İstanbul’un dünyaca ünlü simgesi boğazdaki köprüler bu hafta özelinde turuncu ışıklandırılacak. Aynı zamanda başkent Ankara’nın sembollerinden Atakule de turuncu renkli ışıklandırma ile haftaya destek verecek.

“MASKENİ TAK FARKINDALIK YARAT”

Lösemili çocuklar, tedavileri devam ederken çevreden mikrop kapmamak adına, özellikle kamusal alanlarda maske kullanıyor.2 -8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası’nda tedavi süresince maskelerin bulaşıcı hastalık sebebi ile değil enfeksiyonlardan korunmak için kullanıldığı anlatılacak. Maskelerinden dolayı ayrımcılığa maruz kalan çocuklar kabul göremezken yılın bir haftası da olsa hatırlanacak. Önceki yılda olduğu gibi bu yılda maske takılarak farkındalık yaratılacak. Kampanyanın sloganı bu yıl “Maskeni tak farkındalık yarat”.

SOSYAL MEDYA MASKELİ FOTOĞRAF İLE DESTEK OLUYOR

Hafta boyunca, gönüllülerin desteği ile maskeli farkındalık yürüyüşleri ile sokaklarda, caddelerde farkındalık sağlanacak. Maske tasarlama etkinlikleri ile LÖSEV gönüllüleri maskelerini kendileri tasarlayacak, tasarladığı maskeler ile çekilen video ve fotoğraflarını #LösemiliCocuklarHaftası etiketi ile @losev1998’i etiketleyerek paylaşacak. Aynı zamanda destek veren herkes tasarım maskelerini mesajları ile birlikte LÖSEV’e gönderecek. Ana sınıflarından üniversitelere dek yapılan seminerlerle öğrencilere kansere karşı bilinçlendirme çalışmaları yapılacak.

HAYDİ KOCAELİ MASKENİ TAK, FARKINDALIK YARAT

2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftasında çocuklarımızın fiziki ve sosyal hayatlarında yaşadıkları sıkıntılara dikkat çekmek ve onlara destek olmak amacı ile bugün 12.00-13.00 saatleri arasında İzmit Merkez Bankası’ndan (yürüyüş yolu güzergahı) İzmit Belediyesi’ne kadar düzenlenecek kortejde gönüllüler, çocuklar ve aileler maskelerini takarak yürüyecek.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Gebze Ahbap’dan Kan ve Kök Hücre Bağışı Gebze Ahbap’dan Kan ve Kök Hücre Bağışı
İdrar yolu enfeksiyonu kadınlarda daha çok görülüyor İdrar yolu enfeksiyonu kadınlarda daha çok görülüyor
Başkan Büyükgöz kan bağışında bulundu Başkan Büyükgöz kan bağışında bulundu
Dilovası’nda kantinler denetimden geçti Dilovası’nda kantinler denetimden geçti
Stres, kadınların kalbini daha çok etkiliyor Stres, kadınların kalbini daha çok etkiliyor
Kanser tedavisi sonrası meme estetiği çözümü Kanser tedavisi sonrası meme estetiği çözümü
Yukarı Çık

banner464

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner463

banner398

banner377

banner149

banner378

Gebze Ahbap’dan Kan ve Kök Hücre Bağışı
Ahbap Gebze şehir statüsü kazanarak oluşumunu tamamladığı günden bugüne, farkındalık oluşturan başarılı...

Haberi Oku