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İl Sağlık Müdürlüğünden "Sıfır Atık " Çağrısı

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü vatandaşları Sıfır Atık projesi ile ilgili bilgilendirdi. İl Sağlık Müdürlüğü’nden Sıfır Atık projesinin amaçları ve çevre sağlığının korunması açısından önemi vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İl Sağlık Müdürlüğünden "Sıfır Atık " Çağrısı

03 Ekim 2019 Perşembe 14:10

 ’Her Yıl Yaklaşık Olarak 12 Milyon Ton Plastik Atık Denizlere Karışmaktadır. Plastik şişelerin büyük bir bölümü Polietilen Tereftalat (PET) adı verilen termoplastik bir malzemeden üretilmektedir. Dünya genelinde dakikada 1 milyon adet plastik şişe üretilmektedir. 1950 yılından bu yana dünya genelinde oluşan toplam 9 milyar ton plastik atığın sadece %9’u geri dönüşüme kazandırılmış olup, %12’si yakılarak bertaraf edilmekte ve %79’u atık depolama alanlarında depolanmakta veya direkt olarak doğaya atılmakta, çevre kirliliğine neden olarak toprağı ve suyu kirletmektedir. 2025 yılında denizlerde 3 ton balığa karşılık 1 ton plastik atık, 2050 yılında ise balıktan çok plastik atık olacağı tahmin edilmektedir. Çalışma alanlarımızda oluşan plastik atıkları, sağlık kuruluşlarımızdaki plastik atık toplama kutularına atarak; çevre kirliliğinin önlenmesine, insan ve çevre sağlığının korunmasına ve Sıfır Atık Projesi kapsamında plastik atıkların geri dönüşüme kazandırılmasına destek verebiliriz.’’ Ceyda ÖZER


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