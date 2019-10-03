İl Sağlık Müdürlüğünden "Sıfır Atık " Çağrısı

’Her Yıl Yaklaşık Olarak 12 Milyon Ton Plastik Atık Denizlere Karışmaktadır. Plastik şişelerin büyük bir bölümü Polietilen Tereftalat (PET) adı verilen termoplastik bir malzemeden üretilmektedir. Dünya genelinde dakikada 1 milyon adet plastik şişe üretilmektedir. 1950 yılından bu yana dünya genelinde oluşan toplam 9 milyar ton plastik atığın sadece %9’u geri dönüşüme kazandırılmış olup, %12’si yakılarak bertaraf edilmekte ve %79’u atık depolama alanlarında depolanmakta veya direkt olarak doğaya atılmakta, çevre kirliliğine neden olarak toprağı ve suyu kirletmektedir. 2025 yılında denizlerde 3 ton balığa karşılık 1 ton plastik atık, 2050 yılında ise balıktan çok plastik atık olacağı tahmin edilmektedir. Çalışma alanlarımızda oluşan plastik atıkları, sağlık kuruluşlarımızdaki plastik atık toplama kutularına atarak; çevre kirliliğinin önlenmesine, insan ve çevre sağlığının korunmasına ve

Sıfır Atık Projesi

kapsamında plastik atıkların geri dönüşüme kazandırılmasına destek verebiliriz.’’ Ceyda ÖZER