“İnsan Odaklı Bakım”da Altın Standart

Planetree Bronz Akreditasyon sahibi olan Anadolu Sağlık Merkezi, İnsan Odaklı Bakım alanındaki başarısıyla Türkiye’de ve yakın coğrafyada Planetree Altın Akreditasyon alan ilk hastane oldu. İnsan Odaklı Bakım çalışmalarının işe alımdan, oryantasyona, tüm performansın değerlendirilmesinden insan kaynaklarına kadar tüm bölümleri ve tüm aşamaları kapsadığını ve hastanede İnsan Odaklı Bakım kültürü oluşturduklarını belirten Kalite ve Hasta Güvenliği Direktörü Dr. Hişam Alahdab, “Hastanede gönüllü hastalarımızdan oluşan bir hasta kurulu oluşturduk. Hastalar sadece danışmanlık yapmakla kalmıyor, hastaneyi bizlerle birlikte şekillendiriyor, alınan kararlara ortak oluyor. Hastanede alınan kararlar kurula sunulup onların değerlendirmesinden sonra uygulamaya konuyor” dedi.

Hasta yakınları yoğun bakımda hastanın yanında kalabiliyor

Anadolu Sağlık Merkezi’nde yoğun bakımda uygun hastalar ve tercih eden hasta yakınları için refakatçilik uygulamasının hayata geçirildiğini anlatan Anadolu Sağlık Merkezi Kalite ve Hasta Güvenliği Direktörü Dr. Hişam Alahdab, “Sadece ziyaretçi olarak gidip hastasını görmek isteyen değil de yoğun bakımda hastasının yanında kalmak isteyen refakatçileri yoğun bakıma alıyoruz. Tabii her hasta yakını da yoğun bakım şartlarında kalmak konusunda çok istekli ve çok uygun olamayabilir. Uygun hastalarda bunu hayata geçiriyoruz. Tıbbi açıdan bir engel yoksa tercih ettikleri yemek saatlerine, yemek içeriğine, uyku saatlerine, ziyaret tercihlerine göre uygun bakımı planlıyoruz” dedi.



Farklı dinlerden hastalar için dua odası var

Hastanede kalınan süre boyunca yaşam zenginleştirme faaliyetleri ile hasta ve yakınlarının güzel vakit geçirmelerini sağlamaya çalıştıklarını belirten Kalite ve Hasta Güvenliği Direktörü Dr. Hişam Alahdab, bu kapsamda yoga ve nefes çalışmaları, ebru etkinliği, müzik dinletileri gibi faaliyetler gerçekleştirdiklerini söyledi. Alahdab, “Ayrıca hastalarımızın hizmetine sunduğumuz “Hasta Mutfağı”nda da hasta ve hasta yakınlarımız, hekimlerinin onayıyla damak zevklerine uygun yemekleri pişirip yiyebiliyorlar. Amacımız hasta ve yakınlarını evlerinde hissetmelerini sağlamak. Hastanemizde bulunan mescit ve farklı dinlerden ziyaretçilerimizin de faydalanacağı bir dua odası da var” şeklinde konuştu.

Hastalar taburcu olduktan sonra da bakım devamlılığı sağlanıyor

İnsan Odaklı Bakım anlayışı çerçevesinde hastaların hastaneden çıktıktan sonra da bakımlarının devamlılığını sağladıklarını vurgulayan Kalite ve Hasta Güvenliği Direktörü Dr. Hişam Alahdab, “Bu kapsamda taburcu olan hastalarımızın yakınlarına hastanede bulundukları süre boyunca bakımın nasıl yapılacağı konusunda rehberlik ederek, deneyim kazandırıyoruz” dedi. Sağlık kuruluşlarında bakımın şeffaf olması gerektiğine inandıklarını söyleyen Alahdab, “Bu nedenle tüm hasta kayıtlarımızı hastalarımız ve izin verdikleri yakınları ile paylaşıyoruz. Biliyoruz ki doğru bilgiye sahip hastalar hastalıklarını yönetmede daha aktif rol alıyorlar” dedi.

Hastalar kadar çalışanlara da odaklanıyoruz

Planetree’nin en çok üzerinde durduğu konulardan birinin de çalışanlara odaklanılması olduğunu vurgulayan Anadolu Sağlık Merkezi Kalite ve Hasta Güvenliği Direktörü Dr. Hişam Alahdab, “Nasıl hastaların tercihlerini, beklentilerini ve ihtiyaçlarını ele alıyorsak, bununla ilgili anketler yapıyorsak, projeler oluşturuyorsak, çalışanların da aynı şekilde beklenti, tercih ve ihtiyaçlarını ele alıyoruz. Örneğin; bütün çalışanlar yoga yaparak rahatlayamayabilir. Dolayısıyla çalışanların geri bildirimlerini, beklentilerini alıp, hayata geçireceğimiz projeleri bu beklentilere göre planlıyoruz” açıklamasında bulundu.