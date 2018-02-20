İş stresi diş kaybına neden olabiliyor

Gündelik hayatta yaşanan stres sadece geceleri değil, gün içerisinde de diş sıkmalarına ve gıcırdatmalarına neden oluyor. Şehir ve iş hayatına bağlı yaşanan stres, dengesiz beslenme ve hareketsizlik gibi sebeplerin farkına varmadan diş sağlığını kaybetmeye neden olabildiğini belirten Anadolu Sağlık Merkezi Diş Hekimi Gökhan Gerek, “Artık sadece gece değil, gün içerisinde de strese bağlı olarak diş gıcırdatmaları görülüyor. Stres, ağız içinde ciddi hasarlara sebep oluyor” dedi.

İnsanların dişlerini gıcırdattığını fark etmediklerini, başka bir şikayetle diş hekimine başvurduklarında diş sıkmaya bağlı olduğunu öğrendiklerini söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi Diş Hekimi Gökhan Gerek, “Bu hasar bazen başlangıç düzeyinde olurken, bazen de ilerlemiş safhada olduğu için çok büyük tedaviler gerektirebiliyor” şeklinde konuştu.

Stres, diş kırılmalarının da sebebi

Ağız içerisinde stres oluşmaya başladıktan sonra, ilk tepkinin dişle diş etinin birleştiği düzeyde, dişin boynunda oluştuğunu belirten Diş Hekimi Gökhan Gerek, “Stres diş ve diş eti arasında tırnak girecek kadar bir boşluk oluşmasına ve duyarlılık başlamasına neden oluyor” dedi. Duyarlılığın ardından dişte aşınma ve kırılmaların da meydana geldiğini söyleyen Gökhan Gerek, “Diş minesi kalkarak altındaki, daha yumuşak olan dentin tabakası ortaya çıkıyor. Dişlerde, kesilmiş bir ağaç kütüğünün üzerindeki gibi halkalar görünmeye başlıyor. Kişide çene eklemi ağrıları ve bununla beraber yüz ve boyun ağrıları başlıyor. Bu durumda ağızdaki stresi görmek mümkün oluyor” açıklamasında bulundu.

Diş sıktığımızın farkında değiliz

Şehir ve iş hayatı gibi nedenlerin yanı sıra depresyon gibi psikolojik rahatsızlıklar, hatalı yapılmış bir dolgu veya porselen kaplama, çok sert ve asidik besinler tüketme gibi faktörlerin de ağızda stres oluşumuna neden olabildiğini vurgulayan Diş Hekimi Gökhan Gerek, “Bu durum en çok 40 yaş üstü erkeklerde ve özellikle ofis çalışanlarında görülüyor” dedi. Gökhan Gerek ayrıca kliniğe gelen çoğu hastanın dişlerini sıktığının farkında olmadığını söyleyerek, “Çoğu zaman dişlerinin kısa ve aşınmış görüntüsünden hoşlanmadığı için geliyorlar. Meslek gruplarına baktığımızda bu şikayetle gelen hastaların çoğunun bankacı ve mühendis olduğunu görüyoruz” şeklinde konuştu.

Stres nedeniyle diş sıktığımızı kabul etmek istemiyoruz