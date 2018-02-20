İş stresi diş kaybına neden olabiliyor

İnsanların dişlerini gıcırdattığını fark etmediklerini, başka bir şikayetle diş hekimine başvurduklarında diş sıkmaya bağlı olduğunu öğrendiklerini söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi Diş Hekimi Gökhan Gerek, “Bu hasar bazen başlangıç düzeyinde olurken, bazen de ilerlemiş safhada olduğu için çok büyük tedaviler gerektirebiliyor” şeklinde konuştu.
Stres, diş kırılmalarının da sebebi
Ağız içerisinde stres oluşmaya başladıktan sonra, ilk tepkinin dişle diş etinin birleştiği düzeyde, dişin boynunda oluştuğunu belirten Diş Hekimi Gökhan Gerek, “Stres diş ve diş eti arasında tırnak girecek kadar bir boşluk oluşmasına ve duyarlılık başlamasına neden oluyor” dedi. Duyarlılığın ardından dişte aşınma ve kırılmaların da meydana geldiğini söyleyen Gökhan Gerek, “Diş minesi kalkarak altındaki, daha yumuşak olan dentin tabakası ortaya çıkıyor. Dişlerde, kesilmiş bir ağaç kütüğünün üzerindeki gibi halkalar görünmeye başlıyor. Kişide çene eklemi ağrıları ve bununla beraber yüz ve boyun ağrıları başlıyor. Bu durumda ağızdaki stresi görmek mümkün oluyor” açıklamasında bulundu.
Diş sıktığımızın farkında değiliz
Şehir ve iş hayatı gibi nedenlerin yanı sıra depresyon gibi psikolojik rahatsızlıklar, hatalı yapılmış bir dolgu veya porselen kaplama, çok sert ve asidik besinler tüketme gibi faktörlerin de ağızda stres oluşumuna neden olabildiğini vurgulayan Diş Hekimi Gökhan Gerek, “Bu durum en çok 40 yaş üstü erkeklerde ve özellikle ofis çalışanlarında görülüyor” dedi. Gökhan Gerek ayrıca kliniğe gelen çoğu hastanın dişlerini sıktığının farkında olmadığını söyleyerek, “Çoğu zaman dişlerinin kısa ve aşınmış görüntüsünden hoşlanmadığı için geliyorlar. Meslek gruplarına baktığımızda bu şikayetle gelen hastaların çoğunun bankacı ve mühendis olduğunu görüyoruz” şeklinde konuştu.
Stres nedeniyle diş sıktığımızı kabul etmek istemiyoruz
Hastaların genellikle dişlerindeki sıcak-soğuk hassasiyeti sebebiyle kliniğe başvurduklarını belirten Gökhan Gerek, “Hastaların çoğu ilk başta sorunlarının temelinde stres olduğunu kabul etmek istemiyor, daha sonra gün içinde dahi dişlerini sıktıklarını fark ediyorlar. Uygulanan tedavinin ardından sorunun tamamen ortadan kaldırılması için psikolojik desteğin alınması çok önemli” dedi.