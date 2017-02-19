SAĞLIK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

İş yeri hekimleri buluştu!

Gebze özel Merkez Hastanesi hafta sonu Çayırova Ramada Hotel’de iş yeri hekimlerine yönelik toplantılarından ikincisini gerçekleştirdi. Toplantıya 60 ‘a yakın iş yeri hekimliği yapan doktor hazır bulundu.

İş yeri hekimleri buluştu!

19 Şubat 2017 Pazar 15:59

   1 saat süren toplantı sonunda, Gebze Özel Merkez Hastanesi Kulak,Burun, Boğaz doktorlarından Yar.Doç .Dr. Ayşe Sezim Şişman tarafından Odyometri nedir amacı, işitme ve işitme bozuklukları, işitmenin değerlendirilmesi, işitme ve konuşma bozukluklarının rehabilitasyonu hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Yine Özel Gebze Merkez Hastanesi Ortopedi uzmanı  yardımcı Doç.Dr. Burak Şener  tarafından  iş yeri hekimliği  doktorlarına Çocuk Cerrahisi Acilleri ile Replant Cerrahisi Deneyim Paylaşımları yapıldı. Burak Şener  ve Ayşe Sezim Şişman iş yeri hekimlerinin kendilerine yönettikleri soruları da cevapladılar. Toplantı  sonrasında 60 iş yeri hekim hep birlikte akşam yemeği yediler. Çayırova Ramada Hotel’de gerçekleşen toplantıya CHP Eski Kocaeli Milletvekili Dr.Mehmet Hilal Kaplan’da katılanlarg arasındaydı.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ YENİDEN GERGİNLEŞİRKEN TÜRK YUNAN İLİŞKİLERİ...
Türkiye'den Dünyaya Gönül köprüsü! Türkiye’den Dünyaya...
2. Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması Ödül Töreni 2. Alemlere Rahmet...
Bosna Hersek'te Devr-i Alem Bosna Hersek'te Devr-i...
Anahtar Kelimeler
İş Yeri Hekimleri Buluştu!
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Yanlış Bildiğimiz Doğrular! Yanlış Bildiğimiz Doğrular!
Çay İçenler Dikkat! Çay İçenler Dikkat!
Kilo Alamayanlar Buraya! Kilo Alamayanlar Buraya!
Prematüre Doğumlar Bakın Neden Oluyor Prematüre Doğumlar Bakın Neden Oluyor
Ağrı Kesici Olmadan Ağrılar Nasıl Geçer? Ağrı Kesici Olmadan Ağrılar Nasıl Geçer?
DUYGUSAL YEME ALIŞKANLIĞINIZDAN KURTULUN! DUYGUSAL YEME ALIŞKANLIĞINIZDAN KURTULUN!
Yukarı Çık

Yanlış Bildiğimiz Doğrular!
Çoğumuz kulaktan duyma bilgilerle hareket ediyoruz. İşte bir çok doğru bilenen yanlışlar..

Haberi Oku