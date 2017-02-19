İş yeri hekimleri buluştu!

1 saat süren toplantı sonunda, Gebze Özel Merkez Hastanesi Kulak,Burun, Boğaz doktorlarından Yar.Doç .Dr. Ayşe Sezim Şişman tarafından Odyometri nedir amacı, işitme ve işitme bozuklukları, işitmenin değerlendirilmesi, işitme ve konuşma bozukluklarının rehabilitasyonu hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Yine Özel Gebze Merkez Hastanesi Ortopedi uzmanı yardımcı Doç.Dr. Burak Şener tarafından iş yeri hekimliği doktorlarına Çocuk Cerrahisi Acilleri ile Replant Cerrahisi Deneyim Paylaşımları yapıldı. Burak Şener ve Ayşe Sezim Şişman iş yeri hekimlerinin kendilerine yönettikleri soruları da cevapladılar. Toplantı sonrasında 60 iş yeri hekim hep birlikte akşam yemeği yediler. Çayırova Ramada Hotel’de gerçekleşen toplantıya CHP Eski Kocaeli Milletvekili Dr.Mehmet Hilal Kaplan’da katılanlarg arasındaydı.