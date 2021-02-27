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SAĞLIK:
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İzmit'te kırsal kesimlerdeki 65 ve üstü yaştaki vatandaşlar aşılanacak

İzmit Kaymakamı Şevket Cindir, kırsal mahallelerde yaşayan 65 ve üstü yaştaki vatandaşların 1 Mart Pazartesi gününden itibaren, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılanmasının başlayacağını bildirildi.

İzmit'te kırsal kesimlerdeki 65 ve üstü yaştaki vatandaşlar aşılanacak

27 Şubat 2021 Cumartesi 13:45

Kaymakam Cinbir, yaptığı yazılı açıklamada, 1 Mart Pazartesi gününden itibaren kırsaldaki 51 mahallede oturan 65 ve üstü yaştaki vatandaşların, belirlenen gün ve saatler arasında gezici aşı ekipleri tarafından aşılanacağını kaydetti.

Aşı olacak vatandaşların randevu alıp almadığına bakılmaksızın belirlenecek yerlere davet edileceği aktaran Cinbir, bu noktalarda İl Sağlık Müdürlüğünce görevlendirilen ekiplerin, vatandaşların aşısını yapacağı ifade etti.

Cinbir, koronavirüs aşısı olacak 65 ve üstü yaştaki vatandaşların oturduğu mahalle için belirlenmiş günden bir gün önce, muhtar veya imam hatip ile iletişim kurmasının yeterli olacağı bildirdi.



AA
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