Kadıoğlu; “Kaynağı belli olmayan sular içilmemeli“

Çevre Sağlık Teknisyenleri, Gebze bölgesi içme ve kullanma sularını düzenli olarak inceliyor. Sağlık personellerince farklı bölgelerden alınan sular test ediliyor ve sağlıklı olup olmadığı denetleniyor.

İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'nde belirtilen parametre değerlerini sağlayan ve ticari amaçlı satışa arz edilmeyen sular ile ilgili açıklamalarda bulunan Gebze İlçe Sağlık Müdürü Dr. İlhan kadıoğlu; ”Klor hastalık yapıcı mikrobiyolojik etkenlerin büyük çoğunluğunu yok etmektedir. Bu nedenle klorlanmış içme kullanma suyunun tüketilmesi tercih edilmelidir. İçme kullanma suyunun tüketiciye temiz ve güvenli bir şekilde ulaştırılmasında Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü sorumludur. Ancak su sistemlerinde ortaya çıkan arızalar, bakım ve onarım çalışmaları, bazen de su yetersizliği nedeni ile zaman zaman mecburi su kesintileri olabilmektedir. Bu durumda kaynağı bilinmeyen sular kesinlikle kullanılmamalıdır.” şeklinde konuştu.