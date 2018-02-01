Kalbe dost 5 adım

Kalp dostu bir yaşam tarzına giden en kolay yol, aslında yapmaktan hoşlandığımız şeylerden geçiyor.

Kalp dostu bir yaşam tarzına giden en kolay yol, aslında yapmaktan hoşlandığımız şeylerden geçiyor. Anadolu Sağlık Merkezi ile iş birliği içerisinde olan Johns Hopkins Üniversitesi kardiyoloji uzmanlarından Dr. Seth Martin, “Kalp dostu seçimlerin alışkanlık haline gelmesi çok zor değil. Örneğin uyumayı, çikolata yemeyi, dışarıda yemeğe gitmeyi sadece biz değil, kalbimiz de seviyor” dedi.

Kalp dostu seçimler yapmanın bazen zor gelebildiğini ancak bu seçimler alışkanlığa dönüştürüldüğünde kalp için sağlıklı bir yaşam tarzının benimsenebildiğini söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi ile iş birliği içerisinde olan Johns Hopkins Üniversitesi kardiyoloji uzmanlarından Dr. Seth Martin, kalp dostu bir yaşam tarzı ile ilgili önerilerde bulundu.



Kendinize “yalnızken” zaman ayırın

Yoga, meditasyon ya da derin nefes almak için harcanan zaman asla boşa değil. Aksine, kişileri koruyan bir şey. Bu, enerjinin yenilendiğini hissettirerek kişinin stresten de uzak kalmasına yardımcı olur.



Düzenli uyuyun, hatta şekerleme yapın

Günlük 7-8 saatlik düzenli uyku, kalp sağlığı için oldukça faydalı. Unutulmamalı ki, ideal düzeyden daha düşük bir uyku, kalp rahatsızlığı riskini artırır.



Arkadaşlarınızla spor yapın

Bir arkadaş veya bir grupla egzersiz yapmak, kilo vermeye ve kilo kaybını devam ettirmeye yardımcı oluyor. Örneğin spor sınıflarına ve yürüyüş ya da bisiklet gruplarına katılmak veya bir arkadaşla fitness yaparak antrenmanlara rekabetçi bir canlılık katılabilir.

Yemek için dışarı çıkın

Akdeniz Diyeti uzmanlar tarafından da “kalp dostu” beslenme tarzı olarak öneriliyor. Özellikle Akdeniz diyeti öğelerini içeren restoranlarda, sevdiklerinizle birlikte yemek yemek ruhunuzu olduğu kadar kalbinizi de besleyecektir.

Çikolatadan korkmayın

Bitter çikolata (en az yüzde 70 kakao içerip içermediği etiketlerden kontrol edilmeli), kan damarlarını koruyan ve sağlıklı bir kalp için tansiyona yardımcı olabilecek faydalı antioksidanlarla doludur. Bitter çikolata kaplı badem ve ceviz çok daha iyidir. Bu noktada bunları aşırıya kaçmadan tüketmek önemli. Günde birkaç parça çikolata yemek, tatlıya düşkünlüğü tatmin edebilir.

Kalp hastalarına beslenme önerileri

Johns Hopkins Medicine ile iş birliği içerisinde olan Anadolu Sağlık Merkezi’nden Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ertan Ökmen, kalp hastalarına beslenme önerilerinde bulundu.



