Kalp Hastalıklarını önlemek mümkün!

Resulzade, Kalp hastalıklarının önlenebilir rahatsızlıklar olduğunu ifade ederek, bu konuda yapılması gerekenleri paylaştı. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de insan ömrünü kısaltan en önemli nedenlerden birsinin kalp hastalıkların olduğunu ifade eden Resulzade, buna rağmen yaşam kalitesine verilecek çeki düzen ile kalp rahatsızlıklarının önüne geçilebileceğine vurgu yaptı. Kalp hastalığında risk grubunda yer alan kişilerin, yüksek tansiyonu olan, şeker hastası, kilolu ve sigara içenlerin olduğunu belirten Resulzade, “Bu saydıklarımız aslında bu saydıklarımız aslında bizlerin önleyebileceği ve kontrol edebileceği risklerdir.”dedi.

AŞIRI KİLO VE SİGARA DABETİYE ÇIKARTIYOR

Aşırı kilolu kişilerin risk altında olduğuna dikkati çeken uzman Doktor Murat Resulzade, “Kalp rahatsızlıklarının hepsinin ortak mekanizması kilodur. Vücut kitle endeksi 25’in üstünde ve bel bölgesinde yağlanma olması bütün kötülüklerin anasıdır. Kilo insülin direncini tetikliyor ve insülin direncinin başlaması ile beraber tansiyon, şeker hastalığı, kolesterol yüksekliği başlıyor ve kalp hastalığının ilk temeli atılmış oluyor.”dedi. Sigaranın kalp sağlığına olan zararlarına da değinen Resulzade, “ Önlenebilir ölümlerin en önemli nedeni sigaradır. Sigarayı günde bir adet içmek ile bir paket içmek arasında bir fark yoktur. Tüm bunları engellemek ise bizim elimizdedir.”diye konuştu.

SPOR KALP SAĞLIĞINI KORUR

Kalp sağlığını korumak için spor yapmanın öneminin altını çizen kardiyolog Murat Resulzade, “Hareketsiz bir yaşam kalp hastalıklarına davetiye çıkartır. Ayrıca kanser, felç, KOAH gibi birçok hastalığında tetikleyicisi konumundadır. Sağlıklı bir kalp için hareket etmemiz gerekir. Bunun için başka bir engel yoksa spor yapmak gereklidir. Spor kilonuzu kontrol ederek insülin direnci, diyabet, hipertansiyonu önleyen çok önemli bir etmendir. Sporu yaşam tarzı olarak benimsemiş bir insan tüm organlarını korumaya başlamış demektir.

MUTLAKA YÜRÜYÜŞ YAPIN

En sağlıklı ve en ucuz spor tempolu yürüyüştür. Haftanın en az 5 günü 30 dakikadan fazla veya günden ortalama 10 bin adımı içeren tempolu yürüyüş yapmak gerekmektedir. Bu hareketler hem size enerji harcatacak hem de kalbinizin performansını artıracaktır. Ayrıca efor yaptığınız zaman oluşabilecek göğüs ağrısı Erken uyarı sistemi olarak bir Kardiyoloğa yönlendirebilir. ‘Yokuş çıkarken göğsüm ağrıdı’ diye gelen hastaları hemen incelemeye alıyoruz. Size tavsiyem daha şikayetler oluşmadan 6 ayda bir Kalp Check Up’ı yapmanızdır. Tetkikler için Hospital Park Darıca hastanemizde her türlü imkan mevcuttur.”şeklinde konuştu.