Kanser hastalarına tedavi için ücretsiz ulaşım hizmeti

Büyükşehir Belediyesi kanser hastası ve refakatçilerine tedavi için ücretsiz ulaşım hizmeti veriyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hasta ve ihtiyaç sahibi vatandaşların, sağlık kuruluşlarına ulaşımlarında yaşadığı problemleri ortadan kaldırıyor. Bu kapsamda Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nca yatalak, hasta ve rutin bir şekilde tedavi görmesi gereken vatandaşlara ücretsiz ulaşım hizmeti veriyor.

EVDEN HASTANEYE, HASTANEDEN EVE

Yaklaşık 1 yıldır süren çalışmalar kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi servisleri kanser tedavisi gören hasta ve refakatçisini evinin önünden alarak sağlık kuruluşlarına götürüyor. Hastanede tedavi işlemlerini tamamlayan hasta ve refakatçisi, hastaneden tekrar alınarak evine bırakılıyor. Hasta ve refakatçisi bu hizmetten ücretsiz bir şekilde yararlanabiliyor.

2 BİN 509 KANSER HASTASINA SERVİS HİZMETİ VERİLDİ

Kanser hastaları için büyük bir kolaylık sağlayan ücretsiz ulaşım hizmeti, Pazar günleri hariç her gün 10.00 ila 15.30 saatleri arasında hizmet veriyor. Ücretsiz ulaşım desteği kapsamında Ocak ayından bu yana 2 Bin 509 kanser hastasına servis hizmeti verildi. Ücretsiz servis hizmetinden yararlanmak isteyen kanser hastası ve refakatçileri, 153 numaralı Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezinden müracaat edebiliyor.