Kanser tedavisindeki başarı her geçen yıl artıyor

Dünyada her yıl milyonlarca insanı etkileyen kanser, çoğu zaman erken tanı ile kontrol altına alınabilen bir hastalık.

Erken tanı için yıllık doktor kontrolü dışında, kadınlar için

mamografi, sigara içenler için akciğer tomografisi ve tüm bireyler için kolonoskopi gibi

kalın bağırsak tetkiklerinin önemli olduğunun altını çizen Anadolu Sağlık Merkezi Medikal

Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Serdar Turhal, “Kanser hastalığının tedavisinde özellikle son 10

yılda oldukça önemli başarılar elde edildi ve hastanın bağışıklık sistemine etki ederek

çalışan ilaçlarla hastalığın uzun süreli kontrolü mümkün olabildi. Kanser tedavisinde

başarılarımız önümüzdeki yıllarda daha da artacak ve pek çok kanser hastası, hatta

metastaz yapmış, yani hastalığı vücudun diğer bölgelerine de yayılmış kanser hastaları bile,

erken evre yakalanmış kanser hastaları gibi uzun süreli yaşam şansı elde edebilecek”

açıklamasında bulundu. Prof. Dr. Serdar Turhal 4 Şubat Dünya Kanser Günü vesilesiyle

kanser ve tedavisiyle ilgili son gelişmelerden söz etti...

Amerika Birleşik Devletleri’nde 2022 yıllık kanser istatistiklerinin yayınlandığını paylaşan

Anadolu Sağlık Merkezi Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Serdar Turhal, “Bu istatistiklere

göre Amerika’da erkeklerde en sık prostat kanseri görülüyor. İkinci sırada akciğer kanseri,

üçüncü sırada ise kalın bağırsak kanseri geliyor. Kadınlarda en sık görülen kanser meme

kanseri, ikinci sırada akciğer kanseri, üçüncü sırada da kalın bağırsak ve rektum kanseri

geliyor” dedi.

Akciğer kanserinin hem kadınlarda hem de erkeklerde her 100 ölüm içinde 20’sini

oluşturduğunun altını çizen Prof. Dr. Serdar Turhal, “Erkeklerde prostat kanseri ölümlerin

yüzde 10’unu kadınlarda meme kanseri yüzde 15’ini oluşturuyor. Kalın bağırsak ve rektum

kanseri hem kadınlarda hem erkeklerde yaklaşık yüzde 10’un altında bir ölüm oranına sahip.

Erkeklerde ve kadınlarda bir sonraki sırada pankreas kanseri en sık ölüme yol açan kanser

olarak görülüyor. Ölüm oranı tüm kanserler içinde yüzde 8 oranında. Ondan sonraki sırada

erkeklerde karaciğer ve safra yolu kanserleri kadınlarda da yumurtalık kanserleri geliyor;

bunların da ölüm oranları birbirine benzer ve yüzde 5 civarında” diye konuştu.

En önemli risk faktörü yaş

Kanser hastalığında bilinen en önemli risk faktörünün yaş olduğunu hatırlatan Medikal

Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Serdar Turhal, “Yaş ilerledikçe kansere yakalanma ihtimali artıyor.

Yaş dışında özellikle sigara ve ailevi kanser öyküsü en önemli risk faktörlerinden. Asbest gibi

değişik kimyasallar da kanser açısından bir risk faktörü. Güneşten alınan ultraviyole ışığı da

kanser riskini arttıran faktörlerden” şeklinde konuştu.