Kilo Alamayanlar Buraya!

Merhabalar, bugün biraz da zayıf insanlar üzerinden konuşalım. Zayıflık kişinin boyuna, yaşına göre değişmektedir. Ne yaparsa yapsın kilo alamayan arkadaşları görüyorum. Her ne kadar kilo almak kilo vermekten daha zor olsa da imkansız değildir.İlk önce gidip kan testlerinizi yaptırmayı öneriyorum. Eğer zayıflığınız metabolik bi bozukluğa bağlı değilse diyetisyeninize başvurarak bu süreci başlatmalısınız.

Yağ kas oranınıza baktırıp yağınız ideal düzeye gelmesiyle beraber kas oranınızı arttırabilmeniz önemlidir. Zayıf danışanlarım şimdi vereceğim önerileri dikkatle not alsınlar.

Güne erken saatlerde başlamalı ve uyandıktan yine bir saat içinde kahvaltı yapılmalıdır. Kahvaltılarında mutlaka günlük yumurta, peynir, süt bulundurmalıdırl ar. Özellikle yumurta omlet krep şeklinde rahatlıkla tüketebilirler. Peynirler de daha yoğun kalorisi olan ve fazla kalsiyum içeren kaşar peyniri kullanılmalıdır. Y,ine kahvaltılarını sonlandırdıktan sonra son bir dilim ekmekleriyle de tahin-pekmez yemelerini öneriyorum.Bazı zayıf arkadaşlar 'E ben bunların hepsini kahvaltıda yiyorum hem de bir sürü ekmekle ' dediklerini duyar gibiyim.Yanlış yaptığınız bir yerde her şeyi fazlasıyla kahvaltı da yemenizdir. Sizin de aynı kilo verme de olduğu gibi ara öğünlü beslenmeniz gerekmektedir.

Ara öğün demişken sütlü meyveli tatlılarla, ev yapımı keklerle, kuru yemişlerle yapacağınız ara öğünler çok değerlidir. Özellikle yatmadan önceki ara öğününüze ballı süt yanına bir dilim ekmeğin üzerine fıstık ezmesi yemenizi öneriyorum.

Gün içinde süt ve süt ürünleri alımlarını arttırmalıdırlar ve ana yemekte yenecek yemeklerin görünüşü az olup yoğun kalorili ve besleyici olmalıdır.

Bir önemli nokta da su tüketimi zayıf insanlar su tüketmemeli diye bir şey yoktur sadece yemekten önce ve yemek sırasında su tüketilmemelidir .

Yemeklere çorba ve salatayla başlamasınlar. İlk önce ana yemek yenmeli çorbalarda yumurtalı, yoğurtlu tercih edilmelidir.

Yemekten önce hafif yürüyüş yapmanız da yeme isteğinizi arttıracaktır.

FİTNOT:Çoğu yemeğin üzerine kaşar rendesi yapıp fırınlayın ve beşamel sosu kullanın