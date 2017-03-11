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KİLO ALDIRMAYAN KEK TARİFİ !

Newlife Yönetici Diyetisyeni Gizem Salman yaza hazırlık için özel tarifler verdi. Hem tatlı ihtiyacınızı giderebileceksiniz hem de kilo almayacaksınız. Muhteşem tarif haberin devamında...

KİLO ALDIRMAYAN KEK TARİFİ !

11 Mart 2017 Cumartesi 12:58

 3 adet yumurta
     Derin bir kaba yumurta süt ve pekmez dökülür. Ardından karıştırarak un ilave edilir. Hazırlanan karışıma doğal maden suyu eklenir. (maden suyu hem kekimizin kabarması hem de hamur kalmaması için kullanılır) ardından muz iri parçalar halinde doğranıp çekilmiş ceviz ve kuru üzümle birlikte karışımımızın içine eklenir. Son olarak vanilyayıda ilave edildikten sonra diyet kek karışımını artık pişirebilirsiniz.
(NOT Yaptığınız herhangi bir hamur işi yeterince kabarmıyor ve hamur kalıyorsa öncelikle fırınınızı 10 dakika kadar ısıtıp fişini çekin. tepsinizi fişi çekilmiş ısınmış fırının içine yerleştirin. 10 dakika kadar bekletin ardından pişirme işlemine geçebilirsiniz.)

1 su bardağı süt


1 büyük boy muz,

2 yemek yakışığı kuru üzüm

1çay bardağı pekmez

1çay bardağı zetinyağı 

1paket vanilya

1 çay bardağı doğal maden suyu

2,5 su bardağı tam buğday unu yada yulaf 


3-4 adet ceviz (çekilmiş)

Haber Gamze ÖZÇELİK
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