Kimler Zatürre ve Grip Aşısı Olmalıdır?

Mevsimsel değişiklikler, bulaşıcı hastalıklar açısından sağlığımızı olumsuz yönde etkileyebiliyor. Bu süreçte en etkili önlem olarak aşılar öne çıkıyor.

Grip ile zatürre riskinden ve ağır komplikasyonlarından korunulabilmesi noktasında aşıların büyük rol oynadığının altını çizen Bayındır Sağlık Grubu, Bayındır İçerenköy Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Fatma Nur Özdoğan, grip ve zatürre hastalıkları ile ilgili detaylı bilgi verdi.





Soğuk havaların gelmesi ile birlikte artış gösteren grip ve zatürre vakaları, sebep olduğu komplikasyonlardan ötürü hayatı tehdit edebiliyor. Bu noktada alınabilecek en büyük önlem, bağışıklık sistemini güçlendirmekten geçiyor.





ZATÜRRE VE GRİP HASTALIĞI AÇISINDAN KİMLER RİSK ALTINDADIR?

Grip de zatürre de her yaştan bireyde görülebiliyor. Ancak bazı kişilerin, bu iki hastalık açısından daha yüksek risk altında bulunduğunu belirten Uzm. Dr. Fatma Nur Özdoğan, risk altında olunan durumları şu şekilde sıraladı:

Pnömokokal hastalık açısından:

2 yaş ve altındaki kişiler,

65 yaş ve üzerindeki kişiler,

Alkolizm,

Kronik akciğer, kalp, böbrek, karaciğer hastalığı, diyabeti ya da HIV enfeksiyonu bulunanlar,

Kohlear implant,

Beyin omurilik sıvısı (BOS) sızıntısı olanlar,

Kanser, solid organ nakli veya bağışıklık sistemini zayıflatan başka bir durum veya ilaç kullananlar,

Nefrotik sendrom,

Orak hücre hastalığı ve diğer hemoglobinopatiler,

Dalağı alınmış ya da dalak fonksiyon bozukluğu olan kişiler,

Sigara kullanımı





Grip açısından: 65 yaş ve üzeri kişiler, Belirli kronik tıbbi durumları (astım, diyabet veya kalp hastalığı gibi) olan herhangi bir yaştaki kişiler, Gebeler, 5 yaşından küçük çocuklar,





HASTALIKLARINDAN KORUNMANIN EN ÖNEMLİ YOLU AŞILAR

Grip ve zatürre hastalıklarından korunmanın en önemli yolunun aşılar olduğunu belirten Uzm. Dr. Fatma Nur Özdoğan şu açıklamalarda bulundu: “Aşılar, pnömokok hastalığını önlemenin en iyi yoludur. Toplum arasında zatürre aşısı olarak da bilinen iki tür pnömokok aşısı mevcuttur, bu aşılar kişinin zatürre dışındaki diğer pnömokokal hastalıklardan da korunmasına yardımcı olur. Ayrıca geçmişte pnömokok hastalığı geçirilmiş olsa bile, kişilerin zatürre aşısı uygulaması önerilir. Grip olmak pnömokok hastalığına yakalanma olasılığını artırdığından, her yıl grip aşısı olmak da çok önemlidir. Grip aşısının griple ilgili hastalıkları, hastaneye yatış ve hatta ölümle sonuçlanabilecek ciddi grip komplikasyon riskini azalttığı gösterilmiştir. Ayrıca grip aşısı, kronik kalp hastalığı olan kişilerde bazı kardiyak olayların daha düşük oranları ile ilişkilendirilmiştir. Her iki aşı da farklı bir bölgeye uygulanmak koşuluyla aynı anda yapılabilir”

BU KİŞİLER GRİP AŞISI OLMAMALI!

Uzm. Dr. Fatma Nur Özdoğan, grip aşısı olmaması gereken kişileri ve sebeplerini şu şekilde açıklayarak sözlerine son verdi: “6 aylıktan küçük çocuklar, grip aşısının herhangi bir bileşenine karşı ciddi, yaşamı tehdit eden alerjisi olan kişiler grip aşısı olmamalıdır. Yumurtaya veya aşının içindeki maddelerden herhangi birine karşı alerjisi olan kişiler, Guillain-Barré Sendromu geçirmiş kişiler, henüz tanısı konulmamış ya da tedavisi yapılmamış orta-ağır herhangi bir hastalığı olan kişiler ise grip aşısı yaptırmadan önce mutlaka sağlık uzmanıyla konuşmalıdır.”

Bayındır Sağlık Grubu Hakkında:

Bayındır Sağlık Grubu’nun temeli, 1992 yılında o zamanki adıyla Bayındır Tıp Merkezi ile hizmet vermeye başlayan Bayındır Hastanesi’ne dayanmaktadır. İş Bankası grup şirketlerinden olan Bayındır Sağlık Grubu, kısa sürede sağlık alanında referans kurumlardan biri haline gelmeyi başarırken, bunda tam zamanlı çalışan deneyimli hekim kadrosunun yanı sıra, hedeflenen nitelikli hizmet anlayışını sağlamak için kurum tarafından özümsenen temel değerler de önemli rol oynamaktadır. Etik değerlere saygılı, kanıta dayalı tıp ve hasta odaklı hizmet anlayışına sahip Bayındır Sağlık Grubu, Bayındır Söğütözü Hastanesi ile başlayan bu anlayışını kısa sürede Bayındır Kavaklıdere Hastanesi, Bayındır İçerenköy Hastanesi ve Bayındır Levent Tıp Merkezi’nin yanı sıra, İstanbul’da Fenerbahçe, Beşiktaş, Şirinevler, İş Kule, Tuzla ve İzmir Alsancak olmak üzere 6 farklı lokasyonda bulunan Bayındır Diş Kliniklerinde de başarıyla uygulayarak, vermekte olduğu sağlık hizmetinin etki alanını genişletmiştir.

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