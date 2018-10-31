Kırmadan burun estetiği ile burnunda şekil ve işlevsel bozukluk olan kişilerin burnunun estetik görünümünü iyileştirmek için yüz armonisi yaratılır. Böylece yüzünüz iç dünyanızı ve ruhunuzu daha iyi yansıtır.

Kırmadan burun estetiği ameliyatı nedir?

Kırmadan burun estetiği, burun kemiğinin kırılmadan törpülenerek estetik operasyonun gerçekleştirildiği bir prosedürdür. Ve primer rinoplastiye cerrahi olarak çok benzerdir ancak prosedürün ne zaman yapılması gerektiğini belirleyen özel durumlar vardır. Bunun için özellikle gençlerde kemik gelişimini tamamlamış olması ve gencin psikolojik olarak burun estetiği ameliyatını ve sonuçlarını kaldırabilecek olgunluğa erişmiş olması gerekir.

Kırmadan burun estetiğinin hedefleri nelerdir?

Yüzünüze uymayan bir burun, ergenlik çağındaki gençlerde veya genç erişkinlerde büyük psikolojik ve sosyal sıkıntılara neden olabilir. Babasının burnu ya da diğer erkeksi burun özellikleri olan birçok genç kadın, kendi imajları hakkında kaygıya düşebilmektedir. Bu, kişinin benlik saygısını olumsuz yönde etkileyebilir. Gençlik rinoplastisi daha dengeli bir görünüm oluşturabilir ve diğer yüz özellikleriyle uyumlu bir burun tasarlanmasına imkan verebilir.

Gençler son zamanlarda doğal gelişim sürecinde fiziksel görünümlerinde önemli değişiklikler geçirirler ve bu nedenle yeni burunlarını vücut görüntülerine çok hızlı (birkaç hafta içinde) ve kolayca dahil edebilirler. Yeni gençlerin yeni burun şekillerine alışmaları ileri yaştaki yetişkinlerden çok daha kolay olur

Kırmadan burun estetiği ile tüm bu sorunlar kemiğin kırılması işlemi uygulanmasan hassas bir şekilde törpülenmesi tekniği ile giderilebilmektedir. Bu sayede burun ve göz çevresinde ödem ve morluk oluşma riski düşer.

Burun estetiği ameliyatı süreci nasıl geçer?

Operasyon sürecinde iyileşme süreci çok daha hızlı geçer. Genç ortalama 10 gün içinde sosyal aktivitelerine iyileşmiş bir burun ile rahatlıkla dahil olabilir.

Kırmadan burun estetiğinin sonuçları genellikle ömür boyu sürer. Op. Dr. Güncel Öztürk burnu sadece estetik olarak iyileştirmekle kalmaz, aynı zamanda “yaşam boyu kalıcı bir burun” oluşturmak için gerekli olan yapıyı da güçlendirir. Kişinin burnunun hem fiziksel hem de işlevsel olarak iyileşmesini sağlar.

Kırmadan burun estetiğinde herkes için cinsiyet, yaş ve etnik açıdan en uygun olan doğal görünümlü bir burun ile sonuçlanan kişiselleştirilmiş bir plan oluşturur.

Kırmadan burun estetiğinde dikkat edilmesi gerekenler

Özellikle burnunuzda neyi geliştirmek istediğinizi bilmeniz ve bunu en iyi sonucun elde edilebilmesi için açıkça ifade edebilmeniz önemlidir.

Hiçbir ameliyat hafife alınmamalıdır, bu yüzden burun estetiği ameliyatı olmak istediğinizden gerçekten emin olarak bu kararı almanız çok önemlidir.

Genç veya genç bir yetişkin olarak, prosedürün gerçekleştirilmesi için ebeveyninizin rızasına ihtiyacınız olabilir. Cerrahınız ve ekibi size ve ailenize tüm detayları açıklamaktan mutluluk duyarlar, böylece birlikte sizin için en iyi kararı verebilirsiniz.

Kırmadan burun estetiğinde önemli olan en doğal görünümü yakalamaktır, bu yüzden cesaret ve bir dereceye kadar realizm gereklidir.

Kişinin cilt yapısı, yaşam şekilleri, ameliyat sonrası talimatlara sağladığı uyum iyileşme süreci üzerinde çok etkili bir rol oynar.

Kırmadan burun estetiğinde özel hususlar

Kırmadan burun estetiğine devam etmeden önce büyümenizi tamamlamış olmanız gerekir. Genç kadınlar için bu genellikle menarştan ya da ilk adet döneminden en az bir yıl sonra gerçekleşir. Ayrıca, bir önceki yılda büyüme yüksek olmalıdır.

Başka bir değerlendirme, olgunluğunuzun seviyesidir. Bazı gençler, genç yaşta oldukça odaklı, sorumlu, istikrarlı ve olgun olabilirken, diğerlerinin bu duruma ulaşması daha uzun sürebilir.

Çok yakın zamanda değil uzun zamandır burnunuzdan mutsuz olmanız durumunda, ilerlemek her zaman daha kolay bir karardır.

Bağımlı gençler veya genç yetişkinler için ebeveynlerin görüşü alınarak operasyona ve tarihine karar verilmesi gerekir.

Bazı genç kadınlar 15 veya 16 yaşları arasında iyi bir aday olabilirler, oysa genç erkekler daha sonraki büyüme dönemleri nedeniyle bir ya da iki yaş daha büyük olmalılar. Bazen, tüm uygun kriterler yerine getirilirse, prosedür genç yaşta yapılabilir.

Kırmadan burun estetiği ne kadar sürer?

Kırmadan burun estetiği ortalama bir saat kadar sürer. Aynı gün eve gidilebilir ve çok nadir durumlarda bir sonraki güne kadar kalmanız gerekebilir.

Yakın arkadaşlar ya da aileler sosyalleşmek için hemen görülebilir, ancak morarma ve şişliklerin çoğu için bir haftalık bir dinlenme sürecine ihtiyaç olabilir. Kişinin kendini rahat hissetmesi için burun, ameliyat olduğu belli olmayacak kadar normal görünmelidir.

Üç haftadan sonra tüm aerobik aktiviteler ve altı haftadan sonra ise spora başlanabilir. Bu süreler kullanılan ameliyat tekniği ve kişisel iyileşme özellikleri doğrultusunda değişiklik gösterir.

Tam olarak iyileşme süreci ise cilt kalınlığına bağlı olarak bir yıl kadar sürebilir.

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