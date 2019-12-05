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KIŞ DEPRESYONU HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Mevsim değişiklikler genel olarak depresif bozuklukları ve anksiyete bozukluklarını kolaylaştırıp ortaya çıkmasına zemin hazırlayabiliyor.

KIŞ DEPRESYONU HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

05 Aralık 2019 Perşembe 10:16

Kış aylarında metabolizmanın yavaşladığını ve bu mevsimde hissedilen durgunluk ve hüznün de metabolizma ayarlanmasının bir sonucu olarak düşünülebileceğini belirten Anadolu Sağlık Merkezi Psikiyatri Uzmanı Dr. Cem Hızlan, “Sonbahar ve kış mevsimlerinde günler kısalırken ve güneş ışığı azalırken hissettiğimiz hüznü bir depresyon habercisi olarak değil, mevsimsel doğal bir tepki olarak görülmeli” açıklamasında bulundu.

Mevsim değişikliklerinde genel olarak vücut saatinin yeni mevsime göre baştan ayarlandığının varsayılabileceğini söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi Psikiyatri Uzmanı Dr. Cem Hızlan, “Öncelikle aydınlık ve karanlık sürelerin değişmesi uyku saatlerimiz başta olmak üzere vücut ritmimiz ve metabolizmamızla ilgili yeniden uyum sağlamaya yarayan pek çok değişikliği beraberinde getiriyor” dedi. Bu düzenleme ve ayarlamaların bilinçli olarak yapılmadığını, bu durumun bin yıllar içinde evrimle kazanılmış otomatik bir mekanizma olduğunu söyleyen Dr. Hızlan, “Diğer canlılarda da bu mevsimsel ayarlamaların daha çarpıcı örneklerini görebiliriz. Pek çok farklı canlı türünde görülen ‘kış uykusuna yatma’ bu metabolizma ayarlamasının sonucudur. Bazı hayvanlarda mevsim değişikliğiyle birlikte metabolizma o kadar yavaşlar ki o hayvanlar kışı uyuyarak geçirmek zorunda kalırlar” şeklinde konuştu.

Sonbahar mevsimi hüzünlü hissetmek için gereken şartları taşır

Duyguların çevreyle olan ilişkiyi belirlediğini, dolayısıyla içinde bulunulan ortam ve şartlara bağlı olarak zaman zaman mutlu, canlı ve aktif hissetmenin ne kadar normalse, yine şartlara bağlı olarak hüzünlü, durgun ve içe dönük hissetmenin de o kadar normal sayılabileceğini belirten Psikiyatri Uzmanı Dr. Cem Hızlan, “Sonbahar ve kış mevsimi bizim hüzünlü, durgun ve içe dönük hissetmememiz için gereken şartları taşır ve biz böyle hissederiz. Bundan korunmaya çalışmak, üzerine gitmek, yenmek gibi kavramlar aslında anlamsızdır” dedi.

Kimi insanlar mevsim değişikliklerine karşı daha hassas olabilir

Mevsimsel depresyon ya da anksiyete bozukluğu gibi klinik durumlar için biraz daha farklı yaklaşmanın doğru olduğuna değinen Psikiyatri Uzmanı Dr. Cem Hızlan, “Hepimiz taşıdığımız yapı gereği çeşitli hassasiyetlere sahip olarak yaşarız. Kimi insanlar soğuğa daha hassastır, kimileri yağlı yemeklere gibi. Kimi insanlar da mevsim değişikliğinin etkilerine diğer insanlara göre daha hassas olabilirler. Bu durumda mevsim değişikliğinin etkileri daha şiddetli hissedilir ve zaman zaman bu etkiler günlük hayatı sürdürmeyi zorlaştıracak boyutta olabilir. Bu tip durumlarda bir doktorla görüşmek, mevcut durumun tıbbi yardımı gerektirip gerektirmediği konusunda destek almak gerekli olur” açıklamasında bulundu.

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