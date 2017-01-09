. Kocaeli’de en fazla kan bağışının yapıldığı Gebze Kan Merkezi’nde görevli doktorun İzmit’ten geldiği biliniyor. Gebze Kan Merkezi’nin her gün aktif olabilmesi için Gebze kamuoyu buraya doktor ataması istiyor.
Kızılay Gebze’ye doktor lazım!
Gebze’de haftanın üç günü hizmet veren Kızılay Kan Merkezi’nin her gün hizmet verebilmesi için Kızılay Genel Merkezi’nin doktor ataması yapması bekleniyor
. Kocaeli’de en fazla kan bağışının yapıldığı Gebze Kan Merkezi’nde görevli doktorun İzmit’ten geldiği biliniyor. Gebze Kan Merkezi’nin her gün aktif olabilmesi için Gebze kamuoyu buraya doktor ataması istiyor.