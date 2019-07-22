Kocaelili anneler, Büyükşehir ile sağlıklı besleniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğünce 12 ilçede kadınlara hizmet veren “Kocaeli Anne Şehir Projesi” Kocaelili annelerin hayatına dokunuyor.

ANNE ŞEHRİ KOCAELİ

Kocaeli’de yaşayan her yaştan anneye hayatın içinde nefes alanları açan ve aktif hayatın bir parçası olabilecekleri fırsatlar sunan “Kocaeli Anne Şehir Projesi” spordan sağlık taramalarına, eğitimden sosyal ve kültürel etkinlilere kadar geniş bir perspektifte, yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla hizmet veriyor. Annelerin boş zamanlarını değerlendirildiği proje Kocaelili hanımların hayatına dokunuyor.

YETERLİ VE DENGELİ BESLENME

“Kocaeli Anne Şehir Projesi” kapsamında bu kez annelere yönelik “Yeterli ve Dengeli Beslenmede Püf Noktalar” konulu seminer düzenlendi. Diyetisyen Selami Şahin’in gerçekleştirdiği sunum da kadınların günlük hayatta kilo problemlerine karşı yeterli ve dengeli beslenmeleri konularında bilgiler verildi.

SORULARINA CEVAP BULDULAR

Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği seminerde anneler, diyetisten Selami Şahin’e sorular yönelterek merak ettikleri soruların da cevabını bulma şansı yakaladı. Yapılan seminerden dolayı memnuniyetlerini belirten anneler programdan gayet verimli sonuç aldıklarını ifade etti.