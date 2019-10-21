KOCAELİ’Lİ ANNELER FAZLA KİLOLARDAN KURTULUYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca yürütülen Kocaeli Anne Şehir Projesi, kadınların hayatlarına yenilikler getirerek güzelleştirmeye ve değiştirmeye devam ediyor. Kocaeli Anne Şehir Projesiyle tanışan Nilgün Onay, spora başladı ve kilolarında kurtuldu.

KİLOLARINDAN KURTULDU

İzmit Turgut Mahallesi’nde ikamet eden 46 yaşındaki 2 çocuk annesi Nilgün Onay, gençlik yıllarında fazla kilolarından dolayı sıkıntılar yaşıyordu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Kocaeli Anne Şehir projesiyle tanışan Nilgün Onay, spora başladı ve kısa sürede kilo vermeye başladı.

SPOR İLE BİRLEŞTİRDİ

Aldığı kiloları veremeyen ve hareketsiz bir yaşantıya sahip olan Nilgün Onay komşusunun yönlendirmesiyle Kocaeli Anne Şehir projesiyle tanıştı. Hayatına yeni bir sayfa açan Onay, uzman diyetisyenler eşliğinde Kocaeli Anne Şehir Projesi’nin İzmit SEKASEM tesisinde düzenli bir şekilde spora başladı. Hayatına düzenli bir spor alışkanlığı katan Nilgün Onay, fazla kilolarından kurtulmayı başardı.

DİYETİSYEN YARDIMIYLA

Düzenli yaptığı sporu uzman diyetisyenin yardımıyla da pekiştiren Onay, 27 kilo vererek 80 kiloya ulaştı. Sporla birlikte hayatına hareket kattığını ifade eden Nilgün Onay; “Gençliğimden bu yana kilolu biriydim. Monoton bir hayatım olduğundan dolayı kilo veremedim. Bir arkadaşımın aracılığıyla Kocaeli Anne Şehir Projesi’yle tanıştım. Burada diyetisyenimizin bana verdiği diyet programlarını uyguladım. Monoton hayatımı değiştirip düzenli spor yapmaya başladım. Spor kilo vermemi hızlandırdı. Hedefim daha da kilo vermek. Bu hizmet sayesinde ben ve benim gibi kadınlar hayatlarına sporu, sosyalleşmeyi ve sağlıklı yaşamayı katıyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.