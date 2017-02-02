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Kocaeli'ne Atanan Sağlık Personelleri

Sağlık Bakanlığı 2017 Yılı Ocak dönemi isteğe bağlı iller arası yer değiştirme suretiyle atanma kurası sonuçları açıklandı.

Kocaeli'ne Atanan Sağlık Personelleri

02 Şubat 2017 Perşembe 14:15

Yapılan atamaya göre ilimize 19 Uzman Tabip, 2 Diş Tabibi ve 90 Yardımcı Sağlık Personeli ataması gerçekleşti. İlimize yeni atanan 111 Personelden 43 tanesi Gebze Bölgesine atandı. Atamalarla ilgili Kocaeli Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Şenol Ergüney şu bilgileri verdi: 

 Darıca Farabi Devlet Hastanesi:
2 Uzman Tabip (Beyin ve Sinir Cerrahisi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları),
7 Hemşire, 5 Sağlık Memuru,
2 Sağlık Teknikeri
Gebze Fatih Devlet Hastanesi:
2 Uzman Tabip (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Plastik ve Estetik Cerrahisi)
1 Eczacı,
1 Fizyoterapist,
8 Hemşire,
3 Ebe,
4 Sağlık Memuru,
2 Sağlık Teknikeri
Darıca Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi:
2 Diş Tabibi
Dilovası Devlet Hastanesi:
2 Uzman Tabip (Kadın Hastalıkları ve Doğum,Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları),
2 Hemşire
Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi:
1 Uzman Tabip (Göz Hastalıkları),
15 Hemşire,
3 Ebe,
3 Sağlık Memuru,
5 Sağlık Teknikeri
Kocaeli Devlet Hastanesi:
1 Uzman Tabip (Tıbbi Onkoloji),
2 Sağlık Memuru,
1 Sağlık Teknikeri,
1 Tıbbi Teknolog
İzmit Seka Devlet Hastanesi:
1 Uzman Tabip (Göz Hastalıkları),
7 Hemşire,
2 Sağlık Memuru,
3 Sağlık Teknikeri
Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi:
 1 Uzman Tabip (Anesteziyoloji ve Reanimasyon),
2 Sağlık Memuru,
1 Sağlık Teknikeri,
1 Çocuk Gelişimcisi
Kandıra Ecz. Kazım Dinç Devlet Hastanesi:
1 Uzman Tabip (Genel Cerrahi),
1 Psikolog,
2 Ebe,
1 Sağlık Teknisyeni
Karamürsel Devlet Hastanesi:
4 Uzman Tabip (Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Genel Cerrahi, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Nöroloji),
1 Biyolog,
1 Psikolog
Körfez Devlet Hastanesi:
4 Uzman Tabip (Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Genel Cerrahi, Göz Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum)
Gölcük Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi:
1 Sağlık Memuru,
1 Sağlık 
Teknikeri Körfez Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi:
 1 Sağlık Teknikeri
5 BİNDEN FAZLA SAĞLIK PERSONELİ Sağlık Bakanlığı 2017 Yılı Ocak dönemi isteğe bağlı iller arası yer değiştirme neticesinde ilimizde mevcut Uzman Tabib sayısı 781’e, Diş Tabip sayısı 177’ye, Yardımcı Sağlık Personeli 3796’ya yükselmiş oldu. Ataması gerçekleştirilen personeller önümüzdeki günlerde görev yerlerine başlayacak.


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