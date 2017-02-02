Kocaeli'ne Atanan Sağlık Personelleri Sağlık Bakanlığı 2017 Yılı Ocak dönemi isteğe bağlı iller arası yer değiştirme suretiyle atanma kurası sonuçları açıklandı.

02 Şubat 2017 Perşembe 14:15