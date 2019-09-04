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Kokulu kırtasiye ürünleri astımı tetikliyor

Türkiye Ulusal Alerji ve İmmünoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Şekerel, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okul alışverişine çıkacak velileri özellikle kokulu kırtasiye ürünlerinden uzak durmaları konusunda uyardı.

Kokulu kırtasiye ürünleri astımı tetikliyor

04 Eylül 2019 Çarşamba 13:20

 Prof. Dr. Bülent Şekerel, okul alışverişinde kırtasiye ürünü seçimi konusunda dikkat edilmesi gerekenlere ilişkin açıklamada bulundu.

Kırtasiye ürünlerinin çeşitli boyalar ve çözücüler içerebildiğini ifade eden Şekerel, toksik ürünlerden uzak durulmasının önemine işaret etti. Bütün kırtasiye maddelerinin üzerinde çeşitli organik çözücüler bulunduğunu, bunların solvent, alkol veya su bazlı olabileceğini dile getiren Şekerel, keçeli kalemlerde alkol bazlı, tutkal ya da boyalarda su bazlı olarınların tercih edilmesi gerektiğini söyledi.

Kokulu ürünler sağlığa zararlı

Prof. Dr. Şekerel, yoğun koku veren kırtasiye ürünlerinin sağlığa zararlı olduğu uyarısında bulanarak, şöyle konuştu:

"Kokulu ürünler, gerek astımlıların nefes darlıklarını tetikler gerekse de solunum sistemi üzerine olumsuz etkileri bulunur. Bu ürünlerde hangi boyaların kullanıldığına bakmak gerekiyor. Kalemlerde de bazı ağır metaller kurşun, nikel, kobalt, arsenik, krom gibi maddeler sağlığa zararlı olabilir. Çünkü bunlar cilde temas ettiklerinde ciltten emilerek dolaşıma katılıp vücutta uzun süre yüksek miktarlarda bulunmasına neden olabilirler ki bu da bizim fizyolojik mekanizmayı olumsuz etkileyebilir."

Öğretmenlerin sınıflarındaki alerjik hastalıklar hakkında bilgi sahibi olmasının önemini vurgulayan Şekerel, şunları kaydetti:

"Sınıfta astımlı olan ya da çeşitli ilaç veya besin alerjisi olan çocuk var ise öğretmen bunu bilmeli, çocuklar arasında ilaç veya besin transferine engel olunması gerekir. Çeşitli kokuların astımlılarda nefes darlığına sebep olması durumunda ailenin okula bırakmış olduğu kurtarıcı ilacı kullanılmalı. Öğretmenin de bu konuda belli bir eğitim almış olması gerekir."



AA
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