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Kontakt lens kullanımında düzenli muayene önemli

Uzun süreli kontakt lens kullanımının herhangi bir zararının olup olmadığı ile ilgili birçok çalışma gerçekleştiriliyor. 5 yıl ve daha uzun süreli kontakt lens kullanan hastalar üzerinde yapılan bir çalışmaya göre kornea kalınlığı ve kornea ön eğriliği görülebildiğini belirten Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Yusuf Avni Yılmaz, “Günümüzde sert lenslerin kullanımının azalması ve yumuşak lenslerdeki üretim teknolojisinin artmasına paralel olarak daha yüksek oksijen geçiren lensler kullanılıyor. Bu lensler kornea yüzeyine olan olumsuz etkiyi azaltsa da sıfırlamıyor. Dolayısıyla lens kullanan hastaların periyodik muayeneleri oldukça önemli” açıklamasında bulundu.

Kontakt lens kullanımında düzenli muayene önemli

25 Mart 2021 Perşembe 12:57

Amerikan Göz Akademisi’nde yayımlanan bir araştırmada olguların çoğunun yumuşak kontakt lens kullanan hastalardan oluşurken daha az bir kısmının ise sert gaz geçirgen hastalardan seçildiğini vurgulayan Anadolu Sağlık Merkezi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Yusuf Avni Yılmaz, “Yapılan inceleme sonucunda kontakt lens kullanan hastaların korneaları 30-50 mikron arasında, daha ince ve kornea dikliği de kontrol grubuna göre daha dik olarak ölçülmüş. Kornea kalınlığındaki değişim ve kornea eğriliğindeki değişimin hastaların göz numarasıyla bir ilişkisi tespit edilmemiş. Özellikle kornea kalınlığındaki incelme sert lens kullananlarda yumuşak lens kullananlara göre daha belirgin olarak tespit edilmiş” dedi.

Korneadaki değişikliklere birçok faktör neden olabilir

Korneadaki değişikliklerin sebebinin kesin olarak bilinmemekle birlikte birçok faktörün neden olabildiğini hatırlatan Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Yusuf Avni Yılmaz, “Bunlar; korneadaki oksijen seviyesinin azalması, oksijen azlığına bağlı biyokimyasal değişiklikler, sert lenslerin mekanik travması, göz yaşı yoğunluğunun değişmesi, korneayı oluşturan hücrelerin sayısının azalması olarak sıralanabilir. Korneadaki bu değişim daha çok en ön tabaka olan epitel tabakasında görülmesine rağmen korneanın en kalın ve dayanıklılığından sorumlu orta tabakasında da gözlemlendi” şeklinde konuştu.

Kontakt lens kullanımı kişiden kişiye ve zamana göre değişkenlik gösterir

Kornea kalınlığındaki değişime ek olarak korneada meydana gelen dikleşmenin sebebi olarak korneada meydana gelen incelmenin gösterildiğini vurgulayan Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Yusuf Avni Yılmaz, “Kontakt lens kullanan hastaların en çok sorduğu soru ‘lens gözümde bir etki yapmış mıdır, ne kadar daha lens kullanabilirim veya lazer ameliyatı olabilir miyim?‘ gibi sorulardır. Bunların maalesef kesin bir cevabı yok. Çünkü bütün bu soruların cevabı kişiden kişiye değiştiği gibi zamana göre de değişkenlik gösterebilir” dedi.

 

 

Periyodik muayene önemli

Özellikle uzun süre kontakt lens kullananların periyodik muayenelerinin önem arz ettiğinin altını çizen Op. Dr. Yusuf Avni Yılmaz, “Uygun lensin seçimi, mevcut kullanılan lenslerin olumsuz etkileri görülmesi durumunda daha uygun lensler ile değiştirilmesi veya lens kullanımına bir süre ara verilmesi önemli. Refraktif cerrahi (lazer ameliyatı) olmak isteyen hastaların da lens kullanımına bağlı kornealarında olası değişiklikleri tespit etmek için ameliyata karar vermeden, gerekirse bir süre lens kullanımına ara vererek göz muayeneleri yapılmalı” açıklamasında bulundu.



AA
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