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SAĞLIK:
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'Korona Danışma Hattı' faaliyete geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün açıkladığı Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM-184) Korona Danışma Hattı hizmet vermeye başladı.

'Korona Danışma Hattı' faaliyete geçti

15 Mart 2020 Pazar 23:11

Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) Korona Danışma Hattı, "Alo 184" üzerinden hizmet vermeye başladı.

Sağlık sisteminde, yaşanan sorunların yerinde ve eş zamanlı tespiti, sorunun çözümünde etkin olacak mekanizmaların hızla harekete geçirilmesi amacıyla kurulan SABİM, bundan sonra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili bilgilendirmede bulunacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün düzenlediği basın toplantısı sırasında açıkladığı SABİM'e koronavirüs danışma hattı eklenmesi çalışmaları hızlı bir şekilde tamamlandı.

Bakanlık yetkilileri, koronavirüs hakkında "Alo 184" hattı üzerinden danışmanlık hizmeti verecek merkezin bugün faaliyete geçtiğini duyurdu.

Türkiye'de vaka görülmesinin ardından bazı vatandaşların kimi şikayetlerine bağlı tedirginlikler yaşamaya başladığı, danışma hattının bu tedirginlik ve şikayetlere yönelik hizmet sunacağı belirtildi.

Uzman hekimlerin de görev alacağı rehberlik hizmetiyle bazı ön hizmetlerin geniş kitleye verilmesi hedefleniyor.


AA
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