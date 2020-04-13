Kovid-19 ile Diğer üst solunum yolu hastalıkları farkı

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) Astım ve Alerji Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Zeynep Ferhan Özşeker, Kovid-19 için tedaviden önce korunmanın çok daha etkin olduğunu belirterek, hastalığın henüz tedavisinin ya da aşısının bulunmadığını aktardı. 5Y-2124010513-04-2020 12:15 İstanbul Bülten GenelInternet Kategori Genel Sağlık Kovid-19 ile diğer üst solunum yolu hastalıkları arasındaki bu farklara dikkat 1 Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) Astım ve Alerji Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Zeynep Ferhan Özşeker, Kovid-19 için tedaviden önce korunmanın çok daha etkin olduğunu belirterek, hastalığın henüz tedavisinin ya da aşısının bulunmadığını aktardı.